El canal de Suez, un talón de Aquiles del mundo global

El comercio internacional ha tenido el corazón en un puño hasta que se ha conseguido desatascar el Ever Given del Canal de Suez, una infraestructura marítima vital para el tráfico de mercancías porque ahorra la circunnavegación de África. Los faraones del antiguo Egipto ya ensayaron hacer canales navegables por esa zona pero no fue hasta la década de 1860 que Lesseps, en colaboración con las autoridades locales, lo consiguió: un corredor de 192 kilómetros para unir los mares Rojo y Mediterráneo, que, en su punto más estrecho, apenas llega a los 300 metros de anchura. Poco espacio para los barcos actuales, tal y como hemos descubierto estos días.