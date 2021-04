La horchata de Chufa es una de las bebidas más refrescantes y nutritivas que existen como lo reconocen numerosos estudios año tras año; pero también en torno a ella también se ha generado un nicho de innovación, que bebiendo de la tradición ha servido reinventarse y crecer. Uno de los innovadores y emprendedores de esta industria fue José Panach Riera, patriarca de la familia Panach, que inventó la primera máquina para recolectar chufa, que en la actualidad aún se utiliza y que este año cumple 50 años. Una máquina que supuso una renovación integral en la recolección de la chufa y por tanto una revolución en esta actividad agrícola.

Un invento, que según consta en la memoria descriptiva, simplificaba “considerablemente el tiempo de recolección, elevando enormemente la capacidad de producción, respecto a los procedimientos usados en la actualidad, que habitualmente suelen ser muy rudimentarios”. Eran los años 70 y el cambio en la pequeña industria de la elaboración de la horchata, acababa de iniciarse de la mano de la familia Panach, que no sólo abarató los costes de la recolección, sino que garantizó la salud de las personas que se dedicaban al cultivo de este bien tan preciado.

Esta máquina totalmente automática, posibilitaba acoplarse a un tractor o camión, por lo que además José Ramón Panach, iba más allá aventurando las múltiples aplicaciones de una máquina que ha llegado hasta el siglo XXI con la mejor de las presencias.

No obstante este año no sólo se celebra esta invención, también se conmemora que hace 50 años, José Panach y Amparo Ferrer decidieron levantar la persiana de su negocio, la Horchatería Panach, con el objetivo de ofrecer su propia fórmula de la felicidad: Una receta de horchata única transmitida de generación en generación con el único objetivo de poner en valor esta refrescante y nutritiva bebida.

Horchatería Panach

Horchatería Panach, es un negocio ubicado en el corazón de Alboraia y surgió fruto de la casualidad, ya que Panach con el ánimo de hacer pruebas con su máquina hizo acopio sin pretenderlo muchos kilos de chufa, lo que se derivó en la apertura de esta emblemática horchatería que hoy en día es uno de los puntos neurálgicos de esta localidad valenciana en el que ya se encuentran trabajando la tercera generación de esta familia. La familia Panach es una de las más arraigadas de Alboraia, su apellido está ligado al cultivo de la chufa y la horchata, desde hace décadas y es por ello, que José Ramón Panach hijo, no ha dejado de hacer crecer el negocio de la mano de su hermana Rosa y de su mujer Amparo; es más hace unos años, quiso extender su amor por esta bebida a todo el territorio nacional a través de su marca Xufatopía, bajo la cual se ampara su horchata fresca (con el sabor muy próximo a la artesana pero con todas sus propiedades), el take away y su horchata UHT. José Ramón Panach aplica constantemente nuevas técnicas en la fabricación de la horchata embotellada y busca nuevas fórmulas de generar felicidad.