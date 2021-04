¿Por qué hay empresas que despiden si esta prohibido despedir por el covid?

En España hasta el 31 de mayo, si no se renueva, las empresas no pueden invocar el covid para justificar despidos. Y ello no es incompatible con que las principales entidades del sector bancario hayan anunciado en las últimas semanas una avalancha de ceses que, sumados a otras grandes empresas del sector industrial o comercial, se han cobrado o prometen cobrarse más de 26.000 empleos en toda España. Los límites del 'prohibido despedir’ aprobado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las dos semanas de declararse el primer estado de alarma, se están tensando especialmente tras doce meses de convivir con el covid.