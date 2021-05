El octavo ‘mandamiento’ que la ONU enumera de cara a la transformación que debe afrontar el planeta en el camino hacia la sostenibilidad en el año 2030 se sumerge en el mundo laboral y en las relaciones entre trabajadores y empresa de cara al nuevo escenario que diseñará la revolución tecnológica y el incremento de la población mundial: seremos más personas en busca de empleo a la vez que las máquinas asumirán buena parte de los puestos actuales. El reto para las sociedades occidentales es especialmente grande, ya que deben gestionar esa creación de empleo digno con unos compromisos climáticos más ambiciosos que algunos de sus competidores.

Bajo el título «trabajo decente y crecimiento económico», Naciones Unidas llama en ese octavo punto de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a estimular el crecimiento económico de un modo amigable para el planeta, aumentando los niveles de productividad y la innovación tecnológica, y a fijar medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico de seres humanos.

Para aterrizar esos objetivos globales a la coyuntura concreta de Europa, España y la Comunitat Valenciana, Levante-EMV ha reunido en torno a una mesa a distintos representantes de los principales colectivos implicados para reflexionar sobre la situación laboral actual y, sobre todo, sobre las oportunidades y riesgos que comporta el desafío. El encuentro estuvo moderado por el director general de relaciones institucionales del diario y de Prensa Valenciana, Julio Monreal, y contó con el patrocinio de Facsa, la Autoridad Portuaria de València y Caixa Popular.

Los invitados a esta nueva entrega del ciclo con el que Levante-EMV analiza y debate los ODS de la ONU fueron Mari Carmen Soler, directora financiera de CaixaPopular; Pedro Coca, presidente de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller de València; Miguel Javaloyes, secretario general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV; Ana García, responsable de formación y empleo de CCOO-PV; Marta Rodríguez, responsable de proyectos de la Fundación Etnor, y Pedro Sánchez, director del área de recursos humanos del Grupo Gimeno.

Abrió camino el recién reelegido líder de UGT-PV al señalar las amenazas de deslocalización como uno de los mayores peligros para la economía valenciana y española. Unos riesgos que no son nuevos y que, según destacó, se arrastran desde finales de los años 90, cuando se produjo una mejoría de los salarios de los trabajadores en España que hizo que las grandes empresas dejaran de ver tan atractivo invertir en el país.

Sáez, Javaloyes yCoca coinciden: el proceso de globalización se quedó cojo, ya que no vino acompañado de una armonización de las regulaciones del empleo y sus condiciones a escala mundial. «No hemos sabido gestionar la globalización.No hemos instaurado una armonización fiscal en la Unión Europea en materia de normativa laboral», defiende el secretario general de la patronal valenciana.

En esa misma línea, Sáez apuntó: «hemos dejado de ser atractivos» por ese aumento de los salarios. «El capital se mueve libremente y otros comienzan a captar inversiones. Las multinacionales deciden dónde se invierte y eso impacta en el trabajo. Hay que homogeneizar las condiciones de trabajo y los salarios, porque tener unas normas comunes a nivel mundial es determinante para que el capitalismo tenga unas reglas de juego mínimas».

Sáez destaca un cambio positivo que ha llegado con la pandemia y que se ha acelerado con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. «El Fondo Monetario Internacional y ahora la Administración de Joe Biden están planteando aumentar las fiscalidades» en el mundo, lo que a su juicio evidencia que se ha «aprendido una lección» de esta crisis sanitaria y los Estados ya piensan en poner condiciones a los grandes gigantes.

Javaloyes añade que la covid también ha evidenciado otra consecuencia de esa deslocalización industrial: «Tenemos menos materia prima y hemos sufrido momentos de desabastecimiento porque comprar fuera era más barato, especialmente en el extremo oriente». Por eso, reclama «cambiar el foco» para centrarse en «cómo gestionar esa deslocalización y analizar el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. Hay que consolidarlo, dotándolo de seguridad jurídica y de una armonización fiscal porque si no no tendremos un empleo de calidad», añade.

Coca incide, por su parte, en que esas alertas vienen de lejos. «Hace 15 años Aurelio Martínez —presidente de la Autoridad Portuaria de València— ya avisó de que la globalización no fue acompañada de un aspecto jurídico, lo que hubiera permitido que fuera en una dirección más adecuada», reflexiona.

La directora de proyectos de Etnor asume con optimismo el reto de una regulación global de las relaciones laborales.«El imperio romano ya inventó pasaportes para poder transitar por el mundo. No es la primera vez que necesitamos un marco que nos aporte unas pautas mínimas a nivel global», destaca.

Rechazo frontal a las jornadas de cuatro días

Una de las propuestas que han ido tomando cuerpo en los últimos tiempos en busca de fomentar esa flexibilidad laboral y dar más oportunidades de conciliación a las personas trabajadoras es la instauración de semanas laborales de cuatro días, como defiende el secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedéu. El debate ha saltado incluso a escala nacional después de que Más País arrancara al Gobierno una partida para desarrollar un programa piloto. Sin embargo, los asistentes al debate rechazaron de plano esta tesis al entender que resta productividad y te sitúa en desventaja en un mercado con competidores globales. Ismael Sáez es tajante: «Cualquier medida de empleo debe tener en cuenta la productividad. Trabajar menos horas o menos días y cobrar lo mismo es disparatado». Y pone el ejemplo de Francia y su reducción de la jornada a 35 horas semanales, que le llevó a «perder de forma inmediata frente a sus competidores». Miguel Javaloyes, por su parte, cree que reivindicar este cambio en un momento en el que la Comunitat tiene 400.000 parados, «gran parte mayores de 40 y sin la formación obligatoria completa», es «perder el norte» porque «si no hay productividad no hay empleo», defiende. Mari Carmen Soler destaca que Caixa Popular «apuesta por la conciliación pero mediante la flexibilidad, no la reducción». Marta Rodríguez sí que difiere: «Hace 100 años la jornada era de 16 horas y hoy es de 8. Igual no se reduce al mismo ritmo, pero hay que poner el foco en las condiciones de trabajo».