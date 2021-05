El mundo está cambiando. Y lo hace de la mano no solo de la tecnología sino también de las nuevas circunstancias económicas -complicadas especialmente con la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias-, que están obligando a sectores y empresas a adaptarse a una situación que apunta cada vez más hacia un cambio del modelo económico global. Esa fue una de las principales direcciones en las que coincidieron las compañías y instituciones empresariales presentes ayer en el ‘Encuentro Club Cámara València-Levante-EMV’, una mesa de debate bajo el título «Logística y cadenas de suministros: los nuevos retos del comercio internacional» organizada por el diario y la Cámara de Comercio de València en la que participaron el vicepresidente de la entidad cameral, Vicente Folgado; el presidente de Boluda Lines, Alfonso Serrat; el CEO de Cotoblau, Càndid Penalba; la directora de operaciones de Istobal, María José Ramón; el presidente de Propeller Club Valencia, Pedro Coca; el CEO de QMC Tecnología Química, Francisco J. Cortés y el director de operaciones de RNB Cosméticos, Joaquín Moya. El encuentro, además, estuvo moderado por el periodista de Levante-EMV Julio Monreal.

Dada la trascendencia y la velocidad de los cambios que factores económicos como los precios de las materias primas o los transportes están experimentando con la pandemia, Vicente Folgado quiso dar inicio a la mesa señalando la obligada adaptación y el planteamiento de nuevas estrategias que estos cambios están generando en el presente y futuro para las empresas. Como señaló el dirigente cameral, la cadena logística y de suministros está representando cada vez más «unos cálculos importantísimos» para las compañías en un contexto mucho más incierto y diferente que el vivido hasta ahora. En este sentido, el CEO de QMC Francisco J. Cortés quiso poner el foco en la importancia de «lidiar muy bien» desde las empresas con estas nuevas circunstancias como la subida de los precios de las materias primas, que en algunos sectores se están alargando en el tiempo provocando en los empresarios «una incertidumbre a noventa días vista en la que no sabemos qué va a ocurrir. Nunca habíamos estado seis meses en esta situación de precios y escasez global».

Así, para afrontar esta realidad de encarecimiento de costes, Joaquín Moya remarcó mirando al futuro que se va a necesitar aún más «acortar la cadena de suministros» para buscar esa cercanía al cliente. «O somos más rápidos en llegar al cliente o estaremos fuera del mercado», destacó el dirigente de RNB, quien añadió que «la logística va a coger más valor en la estructura de costes, clave para abordar o no un proyecto». Por su parte, el CEO de Cotoblau, Càndid Penalba considera que, más allá de la gran preocupación que está provocando esta variación en los distintos factores de la cadena, se está produciendo también un «efecto secundario interesante»: el de apostar, por ejemplo en el textil, por una mayor cercanía a la hora de importar ciertos materiales, lo que en paralelo tendría su reflejo también en el crecimiento empresarial y productivo de empresas no solo europeas, sino también españolas y valencianas.

«Muchos clientes se están replanteando volver a comprar en el mercado europeo», destacó el empresario textil, quien apuntó a que si los costes de transportar desde Asia superan la diferencia de coste laboral entre el continente asiático y el europeo «hay que aprovecharlo».

«Es una estrategia que se debe abordar», coincide Folgado sobre plantearse si la apuesta por una mayor cercanía puede ser más rentable ante esta subida de los costes. En este sentido, el dirigente cameral señaló que contar con más suministros también dentro del continente europeo puede suponer «un respiro a la incertidumbre» ante una realidad «que necesita un cambio de estrategia, porque la situación ha cambiado mucho y muy rápidamente».

Un cambio de modelo

Sin embargo este hecho impulsado con la pandemia de volver a apostar por la cercanía -ya sea en clave regional, nacional o europea- abre también la puerta en paralelo a un cambio del modelo vigente hasta ahora. Como explica el presidente de Propeller Club Valencia, Pedro Coca, a diferencia de lo acaecido previamente, cuando era solo una parte de la cadena la que se veía afectada, con la crisis de la covid-19 «tenemos problemas en la cadena logística, en las materias primas, en los costes de esas materias primas, en la oferta del transporte marítimo...». Parece una situación coyuntural. «Los fletes tardarán dos años en volver a niveles de 2019, pero «¿estamos ante un cambio de modelo?» se pregunta Coca. «¿Hasta cuándo vamos a seguir produciendo en puntos alejados del mundo? Hasta que siga siendo competitiva la suma de costes», se responde, añadiendo que está por medirse el impacto de las impresoras 3D y que «China está empezando a ser cara para ciertos mercados».

Mientras, en esta última etapa de la pandemia el coste el transporte de un contenedor ha pasado de 2.000 a 8.000 euros, y las navieras aprovechan el momento, aunque el presidente de Boluda Lines, Alfonso Serrat, asegura que «el sector ha tenido pérdidas muchos años, no hemos tocalo los fletes y una tonelada de combustible nos cuesta hoy 480 euros, 200 más que hace un año». La directora de operaciones de Istobal, María José Ramón, confirma un espectacular aumento de costes en su actividad (que exporta el 75 %) «pero no podemos repercutirlo a nuestros clientes. Estamos ante un cambio de modelo pero ¿están las empresas preparadas? Necesitamos equipos ágiles y que el cambio afecte a toda la cadena de valor».

Diferencias en los stocks

Pero en una situación de cambio como la actual, en la que la previsión ante posibles contratiempos como el bloqueo del canal de Suez, cobra todavía más relevancia, las estrategias no apuntan hacia una vía homogénea, sino que varían dependiendo de los sectores y su posición en la cadena. Mientras empresarios como Joaquín Moya abogan -desde un sector más cercano al cliente final- por la «reducción de stocks», otros como Càndid Penalba o María José Ramón destacan que de cara a estar preparados para la futura recuperación del consumo o para asegurarse suministros ante posibles inconvenientes necesitan un mayor stock que no desean y que tiene costes. En esta dualidad, por su parte, Vicente Folgado aprecia que con la realidad actual existen las «dos caras de una moneda», porque los obstáculos y encarecimientos están obligando en sectores productores como el maderero a «tener stocks muy superiores a los de antes» en materias primas, pasando de los dos o tres meses hasta alcanzar el medio año, lo que supone «un gran inconveniente financiero». El dirigente de la Cámara de Comercio apunta a que se necesita un almacenaje de productos terminados superior -y con ello, también, instalaciones más grandes- «para poder servir con rapidez a esos pedidos más cortos que nos solicitan clientes europeos». Y no solo eso. Porque también el continente asiático es cada vez más un espacio donde la producción valenciana y española puede tener mayor cabida.

Como reflejó Cortés, durante la pandemia Asia no paró y «parte de nuestra producción se ha ido a allí». «El poder asiático en mi sector [químico] es la primera vez verdaderamente veo una potencia de compra de parte de China y todos sus satélites como no habíamos visto ahora. Es una variable muy importante en el cambio de modelo», aseguró.

Una infraestructura adecuada

Pero para que esos productos puedan llegar en grandes cantidades a mercados como el asiático, tan importante es la capacidad de la empresa para llevarlo a cabo como que las propias infraestructuras -como los puertos- estén habilitadas para la llegada de los grandes buques contenedores. Como sintetizó Alfonso Serrat, el tamaño de los barcos se mantendrá en torno a los 24.000 teus, aunque esos grandes buques «tienen su economía de escala» en la que «tocan pocos puertos», un condicionante que aumenta la importancia de ser visto como un enclave prioritario. En este sentido, Pedro Coca remarcó que las navieras lo que van a hacer al final es «tener un mayor número de operaciones, porque al final el barco es el paradigma de la economía de escala» y en este escenario lo que el barco va a querer «es una infraestructura que le atienda». «Un puerto competitivo puede hacer que tus productos estén en un mercado o no», afirmó el presidente de Propeller Club Valencia. «Nos estamos jugando la competitividad de nuestras empresas», concluyó.