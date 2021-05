Solo un tercio de los convenios valencianos incorpora cláusulas de revisión salarial

Del citado total de 401, solo 123, es decir aproximadamente un tercio, contienen cláusula de incremento salarial que afectan a 272.881 empleados. 34 y 262.730 son sectoriales y 89 y 10.151 trabajadores, de empresa. Por sectores, el primer lugar corresponde a los servicios, que suman 76 convenios pero solo 52.322 trabajadores, mienras que el mayor número de empleados se da en la industria con 111.930 para solo 32 acuerdos. Por provincias, el primer lugar por empleados corresponde a Alicante, con 111.296, mientras que en convenios esa posición es para Valencia, con 51.

En los cuatro meses que llevamos de 2021, la patronal CEV no contabiliza ningún convenio ni actualización salarial, aunque fuentes de la organización explicaron a este diario que en realidad sí se ha suscrito una decena, pero no se han sumado al documento porque el Ministerio de Trabajo no autoriza computarlos en las estadísticas hasta que se publican en el registro oficial.

Por otro lado, el documento de la patronal autonómica detalla que la jornada laboral media en la Comunitat Valenciana se situó en las 1.757 horas anuales, aunque hay diferencias sustanciales por sectores. Así, los trabajadores del comercio dedican 1.787 horas (treinta más que la media), mientras que en el campo se quedan en 1.728, es decir 29 menos. También hay diferencias por provincias, dado que en Alicante trabajan 1.774 horas de media y en Valencia, solo 1.757. O sea, 17 menos.

En la Comunitat Valenciana, los planes de igualdad existentes son 200, de los cuales 123 corresponden a la provincia de Valencia, 45, a la de Castelló, 23, a la de Alicante y los nueve restantes tienen ámbito autonómico. Tres de ellos están vigentes desde 2017.

La construcción encabeza el alza de las remuneraciones con hasta el 2,91 %

Hay casi un mundo entre el incremento salarial medio en lo que llevamos de 2021 según los sectores. La construcción se lleva la palma, con una subida que alcanza el 2,91 % en los convenios de empresa, donde la media se sitúa en el 1,06 %. En el comercio, la agricultura y la industria, el alza se coloca prácticamente en el 1 %, mientras que en los servicios sube al 1,09 %, si bien en la provincia de València baja al 0,55 %. En lo convenios sectoriales, que representan al 94 % de los trabajadores, la media alcanza el 1,38 %, de nuevo con la construcción en cabeza (2,5 %), pero en este caso seguida por los servicios (1,96 %) y el comercio (1,44 %). La peor parada es la industria, con un 0,96 %. Así las cosas, tomando en consideración la suma de los dos tipos de convenios, la subida salarial en la autonomía se queda en el 1,37 %. La construcción ocupa la primera posición, con un 2,5 % de alza, y a continuación van los servicios, con el 1,86 %.