trabajadores sin convenio digno

S omos trabajadores y trabajadoras esenciales. El personal del puerto es personal esencial: la empresa gestora Autoridad Portuaria de Valencia, las empresas dedicadas al tráfico interior (Prácticos, remolcadores, amarradores…), las empresas dedicadas a exportación e importación (estibadoras, consignatarias, navieras, transitarias…) suman cientos de puestos esenciales. Esenciales hoy para trabajar, y esenciales para haber dado el callo en el confinamiento, cuando nadie por el miedo al virus se atrevía andar por la calle, durante el estado de alarma en la pandemia, arriesgando sus vidas y las de sus familias. ¡Aplausos! Pues bien, de aplausos y banderas no se come.

El tiempo pasa, no sé si será la vacuna o por la convivencia con el virus, pero la presión se relaja, la gente se relaja, el estrés, la impaciencia y el miedo caen. Parece que salimos. Pero en el ámbito laboral todo sigue igual. ¿O no? De hecho ahora estamos peor, porque con la amenaza de una crisis latente en lo inmediato. Volvemos a tiempos de antaño, a tiempos como los de la crisis del 2008, de la que parece ser no aprendimos, pues las crisis no se combaten con recortes, solamente se soportan y seguimos igual porque ¡Spain is diferent! Y mientras, solo somos esenciales para trabajar, pues cuando llega la hora de negociar convenios, subidas salariales, mejoras sociales, dejamos de ser esenciales. Podemos aguantar ERTE, ERE, y lo que haga falta, pero cuando se habla de beneficios, nos olvidamos de todo menos del «da gracias que tienes trabajo, no ha habido despidos».

Hablamos del sector marítimo-portuario, con grandes beneficios. El Puerto de València ha batido récords de tráfico de buques, de toneladas de mercancías, de contenedores, pero la avaricia no tiene límites y de eso no nos acordamos o no nos queremos acordar. Ahora, con un año en que los beneficios merman, todo es inviable para el trabajador y trabajadora, cuando lo único que pedimos es un convenio digno, una subida y mejora nada exagerada, acorde con la circunstancia en la que nos encontramos.

Pero somos esenciales y lo sabemos y seguiremos en la brecha, trabajando, aunque no acordemos un convenio, por la avaricia empresarial, aunque tengamos que prorrogar las negociaciones sine die, por un ínfimo incremento, incluso soportando el incumplimiento de la Administración del Estado de la Ley de presupuestos (incremento salarial para el 2020 del 2,3%, para los empleados de las Autoridades Portuarias) no haciendo efectivas las subidas salariales, pactadas en convenio y firmado en 2019 con la Administración. Y así, el sector marítimo-portuario, generador de beneficios, esencial en tiempos de pandemia, seguirá en pie por sus trabajadores y trabajadoras esenciales, que seguiremos estando a pie de muelle. Pese a la falta de empatía por parte de sus administradores.