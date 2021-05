La Generalitat ha decidido no contratar ahora a ingenieros industriales a pesar de que son clave para tramitar la avalancha de proyectos renovables que está tramitando. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (Coiicv) denunció ayer que en el borrador de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2021 para cubrir 719 puestos de trabajo en la Administración autonómica no hay «ni una sola plaza de ingeniero industrial». El Consell confirmó que no tiene previsto contratar a más ingenieros industriales pese a los retrasos que acumulan la tramitación de los parques fotovoltaicos proyectados en la Comunitat y que conllevan una inversión de 5.000 millones de euros. La patronal valenciana de energías renovables Avaesen advirtió de que la demora por la falta de plantilla pone en peligro los avales que han presentado los inversores. Según Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, el informe de un ingeniero industrial es imprescindible para tramitar los parques. «Hay más de 400 proyectos en exposición pública», alertó.

«Desconozco si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es consciente y conocedor de esta situación y de la propuesta de la Oferta Pública de Empleo 2021 ya que va en dirección contraria a los anuncios que realiza sobre cambios de modelo productivo, mejora de los trámites administrativos, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental», subrayó el decano del Colegio del Coiicv, Salvador Puigdengolas. Esa falta de ingenieros industriales «está creando una absoluta inseguridad jurídica a inversores y administrados por dilaciones en autorizaciones que impiden la llegada y desarrollo de proyectos», añadió Puigdengolas. El decano lamentó que en las ofertas públicas de empleo aprobadas desde 2017 solo han salido 11 puestos de ingenieros industriales de 6.943 plazas para toda la Administración valenciana. «Es el 0,158 % del total», precisó.

Fuentes de Función Pública (el departamento encargado de canalizar la oferta) señalaron que en 2018 salieron 6 plazas y en 2020 se tramitaron 5. «El problema es la tasa de reposición (cubrir los puestos de los que se jubilan). Se hace lo que se puede», aseguraron.

Marcos J. Lacruz denunció que la falta de ingenieros industriales es un «cuello de botella para inversiones multimillonarias necesarias para cumplir los compromisos de reducción de emisiones de CO2». El Consell se ha propuesto impulsar el desarrollo de parques con una potencia que casi multiplica por seis la de la central nuclear de Cofrentes (6.000 megavatios en total, aunque hay solicitudes para 12.000). «Para ello hacen falta ingenieros en Medio Ambiente e Industria», insistió Puigdengolas.