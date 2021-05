El nuevo subsidio único de 452 euros para personas que hayan agotado el paro que prepara el Ministerio de Trabajo para su segunda ola de reformas beneficiará a más de un millón de personas. Este pretende unificar los más de ocho subsidios o rentas activas de inserción que existen actualmente y que sus actuales receptores pasen a cobrar esta nueva transferencia. La reforma entrará en vigor progresivamente durante el 2022, según el compromiso trasladado a Bruselas en el Plan de Recuperación, aunque todavía no tiene fecha concreta y gran parte de sus detalles deberán ser negociado con la patronal y los sindicatos; según explicó ayer en rueda de prensa la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

La titular de Trabajo tampoco detalló si dentro de esa reforma del sistema de protección por desempleo suprimirá los cambios introducidos por el PP, que reducen el importe de las prestaciones ordinarias por desempleo del 70% al 50% a partir de seis meses. Durante la presente crisis de la covid, Trabajo ha aprobado cambios en este sentido para que los trabajadores en ERTE de larga duración no vieran reducidas sus prestaciones. No obstante, en el Plan remitido a Bruselas no figura mención explícita a ello y ayer Díaz no despejó dudas. Su intención será «priorizar» el extender en el tiempo la cobertura de los diferentes mecanismos, ya sea vía prestación o subsidio.