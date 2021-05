La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, pidió ayer que se demuestre con una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el proyecto de ampliación norte del Puerto de València no afectarán a l’Albufera. En su opinión, sería de una «imprudencia sin precedentes» ventilar un «proyecto de tanta trascendencia» con un «aquí no pasa nada» o «aquí no hay nada que mirar».

Mollá se expresó así en la sede de la conselleria al ser preguntada por su decisión de notificar hace uno días al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que las medidas cautelares asociadas a la revisión del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera «condicionan» la ampliación del recinto del Grao, por lo que ha solicitado la suspensión cautelar del proyecto.

«Yo actúo como consellera de Transición Ecológica y si alguien quiere actuar como comerciante de una empresa más que como Autoridad Portuaria no es cosa mía, yo hago mi papel que es el que estoy obligada a hacer y además con mucho gusto y con convencimiento», destacó.

La Autoridad Portuaria de València avala las obras de ampliación del recinto del Grao, cuyo dique de abrigo concluyó en 2012, con el informe favorable de la Dirección General de Gestión de Medio Ambiente de la Generalitat, firmado por la entonces directora María Ángeles Centeno, que aseguraBA que el proyecto «no afecta territorialmente a lugares de interés comunitario o zonas de especial protección para las aves». En ese sentido, la citada resolución de Medio Ambiente señala que «no es probable que la ejecución del proyecto genere afecciones negativas sobre los lugares actualmente propuestos para su inclusión en la Red Natura 2000, siempre que dicha ecjecución cumpla las condiciones de ejecución, las medidas preventivas y correctoras y el programa de vigilancia ambiental que figuran en la Declaración».