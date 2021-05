La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha enviado este miércoles un nuevo requerimiento a Intu Found Valencia SL para que deposite, en un plazo de 15 días, la garantía de un millón de euros que se requiere para volver a realizar una evaluación ambiental del proyecto del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna, bautizado después como Intu Mediterrani, y continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Este requerimiento se produce después de que el pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara el recurso de la Generalitat contra la sentencia de 2019 que anulaba la resolución de la Conselleria Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de fecha 10 de octubre de 2016, que denegaba la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) 'Puerto Mediterráneo' y pedía al Gobierno valenciano un nuevo informe ambiental para que el proyecto sea sostenible.

La citada sentencia obligaba a retrotraer el procedimiento a la situación anterior a la resolución que en su día emitió Conselleria, exigiendo así la realización de una nueva evaluación ambiental del proyecto, por lo que Intu debe volver a aportar la garantía de 1 millón de euros que establecía el Acuerdo del Consell de 2013 que declaraba el proyecto Puerto Mediterráneo como actuación territorial estratégica, y que había sido retirada, para continuar con su tramitación.

En este escenario, el departamento que lidera Arcadi España ha enviado un escrito a Intu Found Valencia para que aporte la garantía en un plazo de 15 días. De lo contrario, "se producirá la caducidad de la ATE, entendiendo desistida la solicitud de la empresa", ha explicado la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, al ser preguntada por Europa Press sobre este proyecto.

Intu plantea una "garantía hipotecaria"

De hecho, no es la primera vez que se solicita esta garantía ya que el primer plazo para depositar esta garantía vencía el pasado 5 de mayo y no se ha satisfecho. La mercantil propuso entonces dejar como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero Pardo ha señalado que el Acuerdo del Consell de 2013 por el que se declara la ATE del proyecto establece que se regirá por la Ley de Contratos y esta no permite aportar una "garantía hipotecaria".

La garantía en este caso debe ser económica o con aval bancario, algo que Pardo no cree que resulte difícil de cumplir por la mercantil, dado que el compromiso de inversión para llevar adelante su proyecto para Paterna supera los 490 millones de euros.

Se da la circunstancia de que esta misma semana el TSJCV ha desestimado el recurso de Intu Found Valencia contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en 2017 por la empresa, por la que reclamaba al Consell un total de 283 millones de euros.

La sala ha rechazado la pretensión del promotor al considerar que no ha acreditado los daños y perjuicios que manifiesta haber sufrido por daño emergente y lucro cesante sean consecuencia de la actuación global y administrativa dado que la ATE va a continuar su tramitación.

Precisamente para continuar con la tramitación de la ATE, el Consell debe emitir una nueva declaración de impacto ambiental e Intu Found Valencia depositar la garantía de 1 millón de euros que en su día le fue devuelta.