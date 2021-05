Consum también sortea el impacto de la pandemia de coronavirus al disparar beneficios y ventas durante 2020; tal como han logrado otras grandes empresas del negocio de la distribución de España. La cooperativa valenciana alcanzó una facturación de 3.324 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,3 % respecto año anterior. Y las ganancias netas ascendieron a 65,5 millones de euros, un 19,9 % más que en 2019. Además, no parará de crecer, sin comprar otras empresas del sector, al menos de momento, en su área natural de expansión, al invertir en la ampliación de los almacenes de Cataluña y Murcia. Y explora terrenos para implantar su primer bloque logístico en Andalucía, lo que le permitirá expandirse en ese territorio.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, aseguró ayer al hacer balance del ejercicio 2020 que las inversiones de 116,6 millones de euros, sobre todo para crecer en su red de tiendas, apuntalan los planes de crecimiento de la cooperativa valenciana, que ocupa el 6º puesto en el ‘ranking’ de empresas de distribución, con una cuota próxima al 4,7% del mercado en toda España.

Ventas por internet

También avanza en su proceso de digitalización. Así, las ventas de la tienda ‘online’ se elevaron a 44,6 millones (es decir, un 1,5 % de su facturación global) y se incrementaron un 58 % «a pesar de estar un par de meses parados por el colapso que generó la elevada demanda durante los primeros tiempos de confinamiento», explica el principal ejecutivo de Consum. Este canal todavía genera pérdidas a la compañía.

En 2020 la firma abrió 52 nuevos supermercados, -9 propios y 43 franquicias Charter-, acometió 33 reformas y 11 ampliaciones, implantando su nuevo modelo de supermercado, disponible ya en 71 tiendas. Con estas aperturas, la red suma 791 establecimientos, 461 propios y 330 Charter (608.995 m² de sala de ventas), ubicados en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. Para 2021, la cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7 propios y 30 Charter y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones.

Según Durich, en 2021 no se crecerá tanto como en 2020 ya que «ha sido un año extraordinario. Hemos presupuestado que vamos a vender un 2 % menos que el año anterior aunque con un beneficio un 3 % superior porque se reducirán gastos extraordinarios», puntualizó.

Consum crecerá en su área natural durante este ejercicio, en el que contempla 12 nuevas aperturas en la Comunitat Valenciana y otras tantas en Cataluña y Castilla-La Mancha. Además, prevé poner en marcha otras 6 en Murcia y 1 en Andalucía. Según Durich, el crecimiento ‘online’ no será tan elevado como el ejercicio anterior. «No pensamos que en alimentación se crezca por encima del 15 % o 20 %» , indicó.

Según el principal ejecutivo de Consum, en los países donde la venta por internet está más desarrollada -Francia y Gran Bretaña- este canal tan solo presenta alrededor de un 7 % del total del negocio de la distribución. «En los próximos años, en alimentación, ese porcentaje de ventas por internet respecto a las totales se podría situar en el 10%. La tienda física tendrá un protagonismo muy importante», agregó. El surtido global de Consum superó las 15.000 referencias, de las que el 86,4% son marcas líderes.

Durich: «La pandemia ha acelerado la guerra de precios»

Durich reconoció que «la pandemia ha acelerado la guerra de precios», sobre todo por las firmas alemanas que apuestan por el modelo ‘discount’; es decir, de grandes descuentos. «Por nuestra orientación de negocio no entramos en guerra de precios pero sí nos adaptamos. No queremos vender más caro, aunque no provoquemos esas guerras», puntualizó. Consum generó 1.355 nuevos empleos en 2020, una cifra récord, hasta alcanzar los 17.386 trabajadores, de los que el 72% son mujeres. En 2020, se repartieron 71,5 millones de euros, de los que 32,3 millones (2.187 € de media por socio) corresponden a reparto de resultados cooperativos entre los socios y 39,2 millones a primas por objetivos. La remuneración media del personal operativo socio asciende a 1.709,51€ brutos mensuales.