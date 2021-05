Des de la creació del Parc Natural de l’Albufera l’any 1986 ha existit una tensa relació entre les diferents administracions valencianes i les persones de l’entorn del llac. El fet de crear un espai protegit dins d’unes propietats privades que son el mitjà de vida d’uns llauradors, els quals han sigut durant centenars d’anys els únics habitants d’aquest dur territori, va significar una aposta molt arriscada.

Era cert que feia falta protegir aquest espai tant característic, però no dels llauradors, sinó de les ciutats i del seu nou model de vida. Durant els anys previs a la declaració del Parc, les majors agressions foren de caràcter urbanístic, industrials i d’infraestructures, però sobretot estaven les relacionades amb l’aigua, abocadors urbans i industrials.

Al mateix temps, l’arròs va sofrir una fortíssima retallada en els seus cabals d’aigua. Açò va fer que a finals dels any setanta del passat segle, l’Albufera es mantinguera viva sols gràcies a l’arròs i els arrossers. Posteriorment, a mitjans dels anys vuitanta es va crear el Parc Natural i es posaren límits a totes estes agressions sobre l’Albufera i el seu entorn, i les coses deixen d’empitjorar.

Molts llauradors sentiren la creació del Parc com una amenaça i una limitació en les seues accions, d’altres en canvi, una seguretat per al futur, ja que el Parc necessita l’arròs per a sobreviure, i per tant es garantia la seua viabilitat. Ràpidament començaren les ajudes per als arrossers i un cert model de convivència, model que ha anat variant els últims anys cap a una major desconfiança entre llauradors i administracions.

Actualment, el Parc és un límit a qualsevol necessitat de millora d’unes infraestructures bàsiques per als arrossers, sèquies, camins i ponts. No podem fer arròs al segle XXI amb instal.lacions desfasades, necessitem, com en tots els sectors i activitats humanes, una actualització constant.

Per no parlar de tots els problemes relacionats amb l’aigua i sobretot els nivells del llac, especialment alts. Durant centenars d’anys els llauradors han regulat estos nivells i l’Albufera no ha patit cap problema ecològic, aquests problemes han arribat al llac amb els abocadors urbans i la forta reduciò d’aigua que hem experimentat els arrossers.

Actualment l’arròs està patint una forta davallada en les seues rendibilitats, pocs joves s’acosten a un món gens atractiu i amb menys futur, i aleshores vegem com les administracions van emetent unes noves normes més restrictives i estranyes per als llauradors.

Els anteriors PDR’s pretenien donar un valor econòmic a aquelles pràctiques que els llauradors ja feiem i eren respectuoses per al medi, les noves propostes aparenten una imposició i mostren un preocupant desconeixement de les necessitats bàsiques del conreu de l’arròs i el que és pitjor, un aparent menyspreu per les nostres aportacions en el manteniment de l’ecosistema de l’Albufera. No som els arrossers el problema, sinó una part important de les solucions. Necessitem entre tots trobar un equilibri en les relacions i un vertader punt de confiança en la governança d’aquest espai cada vegada més compartit.

El Parc ha de garantir el cultiu de l’arròs i ajudar al llaurador. Del contrari no té cap justificació haver posat els nostres camps dins dels seus límits. Som els primers llauradors en estar en aquesta situació i possiblement el missatge a altres llauradors de cara al futur no siga gens positiu.