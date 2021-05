"Saldremos de la crisis con unas ganas locas de ocio y de invertir"

¿Cómo ha afectado la pandemia a Suárez?

Como a todos. Hemos tenido unos meses muy complicados, especialmente los tres meses que estuvimos cerrados. Pero la vuelta ha sido bastante mejor de lo que pensábamos. Salvo enero, que fue complicado por los rebrotes y por el temporal Filomena, las cosas han empezado a ir bastante bien desde diciembre. No a niveles de 2019, pero ya bastante cerca. No esperaba un rebote tan rápido, nuestros cálculos contemplaban volver a las cifras de 2019 a finales del próximo año, pero todo va mas rápido de lo esperado. Espero que no sea un espejismo. Es difícil de prever y puede haber altibajos, pero la situación mejora y la vacuna ayudará mucho.

Entonces, ¿el próximo ejercicio será el de la vuelta a la normalidad?

Confiamos en arrancar ya 2022 a un ritmo prácticamente normal, sí. Para lograrlo hay que hacer muchas cosas bien y en eso es en lo que estamos trabajando.

Acaban de inaugurar un nuevo punto de venta físico en València tras una pandemia que ha hecho dispararse el comercio online y con todo el sector moviéndose hacia Internet. ¿Qué les lleva a adoptar esta estrategia?

Puede parecer que es ir contracorriente, sí. En Suárez vamos a continuar cuidando mucho nuestra experiencia digital, cada día la potenciamos más y seguiremos apostando por ella. Pero nuestro negocio es muy emocional, no se regala joyas cualquier día ni a cualquier persona. Es un negocio asociado a momentos muy importantes, y una parte grande siempre se intenta vivirlos en persona y de la mano de expertos que te asesoran. Nos gusta ser como un amigo que te orienta, ser cercanos y dar cariño.

¿Ser un negocio orientado a un público de alto poder adquisitivo ayuda a haber sufrido menos el efecto de la crisis o los ricos también las acusan?

La crisis nos ha afectado a todos, aunque a unos más que a otros. Los ricos también la han sufrido, aunque hay quien no ha podido hacer nada y ha ahorrado. Quien no ha estado en ERTE no ha podido viajar, casi no ha salido a cenar...por lo que hay gente que ha ahorrado y ahora tiene ganas de vivir y de celebrar. Y dentro de unos meses habrá más motivos para celebrar, saldremos con unas ganas locas de ocio y de invertir porque hemos aprendido que la vida es muy corta. Va a haber una subida del gasto y del consumo.

¿La escasez y aumento del precio de materias primas está afectando a vuestro sector?

En la joyería hay escasez en general y las grandes piedras ya son caras de por sí. Son materiales mucho más estables, que no fluctúan como el oro o la plata, que actúan como valor refugio. Sin embargo, sí nos ha afectado más el hecho de no poder viajar. Solíamos hacerlo a Asia dos o tres veces al año para comprar a nuestros proveedores, y al no poder hacerlo, aunque nos han enviado el producto para poder verlo, no hemos podido comprar tanto como nos hubiera gustado.