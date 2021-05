Preocupación entre los expositores de la Feria por la falta de acuerdo en el Consell

Los empresarios otean en el horizonte, con la progresiva vacunación de la población, el fin de la pesadilla que ha significado la pandemia de coronavirus y que ha provocado la parálisis casi total de Feria València desde febrero de 2020, poco después de que terminara la última edición de Cevisama. Los expositores creen que debería ser momento ya de que estuvieran resueltos los problemas que tienen atenazada a la entidad ferial para que sus responsables se puedan centrar en la gestión pura y dura, en el nuevo modelo y pemitir una reapertura que sirva para impulsar también a los sectores.

Divergencia

El problema es que ahora mismo Hacienda y Economia divergen sobre la naturaleza jurídica de la Feria. La segunda de las consellerias mencionadas ha presentado un borrador de decreto que convierte a la entidad en una corporación de derecho público como las cámaras. Hacienda, por su parte, alega que dicha fórmula no es válida para resolver el principal obstáculo que impide el camino a la institución: la cuenta acreedora en favor de la Generalitat por 474 millones que aquella tiene contraída. La conselleria de Soler considera que solo incluyéndola en el sector público instrumental se podrá cancelar dicha deuda. Economía, por su parte, está rehaciendo el decreto y espera en los próximos días dar a conocer su nueva propuesta.

Dadas esas divergencias de fondo, los empresarios se muestran, como ha quedado dicho, preocupados. Incluso, en la nota que hizo pública el pasado domingo, Ascer insinuaba que la inconcreción sobre el futuro ferial podría llevar a muchos expositores de Cevisama a no participar en el certamen. Las fuentes de la patronal consultadas no creen que el malestar llegue a esos extremos y, por tanto, opinan, que, cuando se reanuden las ferias, las empresas acudirán, pero insisten en que no es nada bueno que se mantenga la incertidumbre.