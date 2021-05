El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado la inminente puesta en marcha de un plan de choque dotado con más de 1.300 millones de euros para fomentar el empleo juvenil. Así lo ha anunciado ante los delegados de la UGT en el Congreso que el sindicato celebra estos días en Valencia. El programa, según ha detallado Sánchez, constará de tres pilares y aspira a generar un millón de puestos de trabajo entre menores de 30 años en los próximos tres años. España es el estado de la Unión Europa con mayor tasa de desempleo juvenil. El 37,7% de los menores de 25 años están sin empleo.

Se destinarán 600 millones de euros para fomentar la creación de contratos formativos para jóvenes menores de 30 años. Este fondo estará gestionado por las comunidades autónomas, según ha avanzado el presidente. Y por otro lado, se invertirán otros 765 millones para activar programas de empleo que supongan la primera experiencia profesional de los jóvenes. "Vamos a dar a nuestros jóvenes lo que muchas veces se les niega: una primera oportunidad que les abra las puertas del mercado laboral", ha añadido el líder del Gobierno.

Este segundo paquete también contempla la implementación de programas formativos que permitan combinar esos primeros empleos con la formación de los jóvenes en materias de "futuro" como transición ecológica, economía verde, digitalización, cohesión social y lucha contra la despoblación.

El presidente también ha anunciado que se renovará el sistema de garantía juvenil, dotándolo con 3.000 millones de euros que llegarán de los fondos europeos. "No permitiremos que los jóvenes vuelvan a pagar la crisis", ha asegurado Sánchez en referencia a lo sucedido en 2008.

Advertencia a la banca

El presidente del Gobierno también ha hecho referencia durante su discurso a los miles de despidos anunciados por la banca en las últimas semanas, aunque sin hacer mención expresa: "Sabemos que esta pandemia está dejando ganadores y perdedores. No podemos consentir que haya sectores ganadores que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos, que reparten beneficios y que al mismo tiempo anuncian despidos masivos. Eso no es posible. El Gobierno trabaja por eso, junto a los sindicatos, para mitigar al máximo los despidos colectivos en sectores donde los beneficios empresariales no los justifican", ha rematado.