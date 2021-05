La segunda jornada del 43º Congreso de UGT se cerró ayer con la reelección de Pepe Álvarez como secretario general del sindicato tras una votación trámite, ya que su candidatura fue la única que concurrió. La dirección de la central estará compuesta por una Comisión Ejecutiva más numerosa y algo renovada frente al actual mandato. La principal novedad es que pierde la representación valenciana, ya que Gonzalo Pino no seguirá responsable de Acción Sindical.

Junto a Álvarez repite Cristina Antoñanzas como vicesecretaria general; Rafael Espartero (secretario de Organización); Ana García de la Torre (secretaria de Salud Laboral); Jesús Gallego (secretario de Internacional) y Sebastián Pacheco (secretario de Formación). Mariano Hoya Callosa, hasta ahora secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de Madrid, será el sustituto de Gonzalo Pino.

Mari Carmen Barrera asume la Secretaría de Políticas Europeas, de nueva creación como la de Políticas Sociales y Vivienda, que liderará Ana Isabel Gracia Villanueva. La de Recursos y Estudios estará en manos de Luis Pérez Capitán; la de Política Institucional y Políticas Territoriales, en las de Cristina Estévez; y la de Comunicación, Redes Sociales y Agenda Digital, en las de Salvador Duarte. La de Gestión y Proyectos tendrá al frente a Adela Carrió y las tres secretarías confederales estarán a cargo de Diego Martínez, Amparo Burgueño y de Fernando Luján.

También se aprobó el programa de acción, la hoja de ruta para los próximos cuatro años, y el cambio de nombre del sindicato a Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, aunque mantendrá las siglas UGT.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su asistencia ayer al 43º Congreso Confederal de UGT que se celebra en València para mandar un claro mensaje, aunque sin citarla, a la banca española ante los miles de despidos que han planteado en las últimas semanas entidades como CaixaBank, BBVA o Unicaja-Liberbank. Sobre otro de los temas estrella del evento, la posible derogación de la reforma laboral del PP, el socialista evitó la rotundidad con la que se expresó la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ante ese mismo auditorio 24 horas antes y solo habló de «actualizar» su contenido.

Aunque sin mención, el tirón de orejas a la banca fue meridiano: «La pandemia ha dejado ganadores y perdedores. Pero no podemos consentir que sectores ganadores, que reparten beneficios y pagan millonarios sueldos, anuncien al mismo tiempo despidos masivos. Eso no es posible. Por eso, el Gobierno trabaja con los sindicatos para mitigar al máximo estos despidos colectivos en sectores donde los beneficios empresariales no los justifican». El mensaje despertó los aplausos de los asistentes.

Actualizar pero no derogar

Sin embargo, el ambiente se enfrió ante la ambigüedad que volvió a mostrar Sánchez ante el futuro de la reforma laboral. El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, había bromeado en su intervención ante la ovación con la que fue recibido el líder del Ejecutivo: «parece que llegas con la derogación de la reforma laboral debajo del brazo».

Pero por las palabras del presidente, parece evidente que no. Se limitó a hablar de «actualizar» la norma, como se ha hecho con la ley de riders o con la del teletrabajo y reclamó «no solo desmantelar sino también avanzar» en el reconocimiento y defensa de los derechos de los trabajadores ante los nuevos desafíos que presenta la revolución tecnológica.

En esa misma línea, y en una mesa de debate organizada por el sindicato ya por la tarde, se expresó la ministra de Economía, Nadia Calviño: «El problema del mercado laboral español no viene ni siquiera de una reforma laboral u otra. Hace mucho tiempo que España tiene un desempleo estructural, juvenil y una tasa de temporalidad muy superior a la media europea». Por eso, Calviño abogó por «corregir algunas cuestiones» de esa reforma del año 2012 pero «sobre todo mirar al futuro y asegurar un marco laboral que permita crear empleo de calidad en los próximos años».

Salida rápida y apoyo juvenil

Sánchez desplegó todo un alegato en defensa de la gestión de la pandemia que ha realizado su Ejecutivo, en la que destacó la «imprescindible» labor de los sindicatos. Su «unidad y diálogo» con la patronal, reivindicó, fue clave para desplegar el escudo social que «ha servido» para que España vaya a recuperar sus niveles de PIB y de empleo en tres años frente a los 12 que le llevó la de 2008.

Para que los jóvenes «no vuelvan a pagar la crisis» como entonces, avanzó un plan de 1.365 millones de euros para fomentar el empleo juvenil que aspira a generar un millón de contratos en tres años. Destinará 600 millones para que las autonomías financien contratos a menores de 30 años y 765 millones para mejorar la inserción laboral en áreas emergentes.