La Comunitat Valenciana trabaja contrarreloj para conseguir recuperar cuanto antes su principal mercado turístico, Reino Unido, de cara a la inminente y vital campaña de verano. A menos de dos semanas para que el gobierno británico revise la lista de países sobre los que impone restricciones a los viajes, la Generalitat ha decidido quemar sus últimos cartuchos para que se tenga en cuenta la buena situación sanitaria de la autonomía. El president Ximo Puig anunció ayer que se reunirá el lunes con el embajador británico y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aprovechó Fitur para insistir sobre lo mismo ante representantes del Ejecutivo de Boris Johnson. Pese a elevar el peso de los contactos institucionales, las opciones de éxito se antojan escasas.

La Comunitat presenta una incidencia acumulada de 29 casos por 100.000 habitantes que en Europa solo mejoran un puñado de territorios de Laponia, pero la autonomía se ha visto arrastrada por los datos nacionales y ha sido clasificada como zona ámbar en el semáforo británico junto al resto del Estado, lo que implica que sus nacionales deben guardar diez días de cuarentena obligatoria a su regreso a las islas. Un claro muro para la reactivación de un mercado de casi tres millones de turistas.

Pero Londres no da su brazo a torcer en el sistema clasificatorio, una sensación que ayer constató Colomer tras un encuentro con el presidente de la Oficina Española de Turismo de Londres, Javier Piñares: «Sin ellos [Reino Unido] no tenemos el volumen [de turismo] deseable en este momento. Por eso la tarea diplomática e institucional va encaminada a recuperarlos tan pronto como sea posible, pero nuestra suerte está ligada al conjunto de España porque no han querido regionalizar los datos en ningún momento».

Puig mantiene la esperanza

Pese a los malos augurios del secretario autonómico, Puig tratará de cambiar el escenario en su encuentro del lunes con el embajador británico, Hugh Elliott, en un intento de que Reino Unido «nos valore como región, frente a la decisión del gobierno británico de considerar a España como un territorio único con una incidencia media de la pandemia que es muy superior a la valenciana».

Muy bien tendrá que darse ese encuentro para mover a Londres de su posición actual. Y es que en los últimos días ha emprendido una cruzada para desincentivar que sus ciudadanos viajen este verano a zonas en ámbar, después de que se conociera que muchos estaban ignorando el listado y reservando, sobre todo, en España, Francia y Grecia. En esa línea, el Ejecutivo británico insistió ayer en que la «recomendación es no ir» y anunció una «policía de vacaciones» que vigilará que se cumplan las cuarentenas.

La feria internacional de turismo Fitur celebró ayer su segunda jornada, en la que tomaron la palabra profesionales del sector valenciano y que sirve de antesala para hoy, cuando se celebra el día de la Comunitat Valenciana, al que asistirá el president Ximo Puig.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, hizo de avanzadilla ayer y confirmó las buenas expectativas del sector, aunque desde la prudencia. «La temporada será de recuperación paulatina y gradual, pero obviamente de más dinamismo (...) Vamos hacia el resurgir», defendió antes de destacar que la noticia «más importante» es la constatación de que «la gente no ha perdido las ganas de viajar» y su «lealtad y estima» a la autonomía.

En esa misma línea, los hoteleros de Benidorm representados por la patronal Hosbec aseguraron que ya ven «la luz al final del túnel» pese a que aún queda tiempo para recuperar una cierta normalidad con la reapertura de los mercados internacionales.

Precisamente ayer se dio un importante paso en esa dirección con el acuerdo entre países de la UE y el Europarlamento para el certificado covid, que permitirá viajar con PCR negativa o anticuerpos.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, añadió que «la necesidad de viajar coge fuerza» y predijo que cuando vuelva el turista foráneo la tasa de aperturas será del 100 % frente a la del 60 % de 2020, y con una ocupación mayor.

Los hoteleros prevén un 100 % de aperturas con la llegada de extranjeros

Los países miembros y el Europarlamento dan luz verde al certificado covid para este verano

M L B. València