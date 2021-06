"A Madrid no le ha ido mejor que a Valencia en la pandemia"

El presidente de Asesores Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, considera esencial que España aproveche la oportunidad que le brindan los fondos europeos para mejorar su modelo productivo. El analista advierte de que es absurdo vincular la libertad para abrir los bares con la bonanza económica y ve a la economía valenciana bien posicionada. Ontiveros analizó el jueves en València la situación macroeconómica en una jornada organizada por Libertas 7 para conmemorar su 75 aniversario. Horas antes atendió a Levante-EMV.

¿Cómo ha quedado la economía española tras 15 meses de pandemia?

La economía ha quedado muy diezmada. Fue la economía avanzada que más sufrió, pero habrá un efecto rebote. A partir de la segunda mitad de este año, va a haber dos elementos propulsores muy importantes: la demanda exterior de bienes y servicios y los fondos europeos de reconstrucción. A España le han tocado 140.000 millones de euros y los debe aprovechar.

¿Qué impacto van a tener los fondos europeos en el empleo?

Depende de la habilidad de su uso. A priori no se puede cuantificar. Sobre todo van a crear buen empleo. Europa busca transformar y modernizar las economías. Son para salir más fortalecidos frente a las próximas crisis. Europa quiere ser más moderna en energía y digitalización.

La Generalitat lleva seis años buscando ese cambio de modelo productivo, pero la C. Valenciana sigue teniendo una dependencia muy grande del turismo. ¿Debe ser el turismo el motor de la recuperación valenciana?

Yo no le hago ascos al turismo. Es una bendición que este país tenga una serie de ventajas competitivas naturales e históricas que nos hacen atractivos. Lo que sí tenemos que hacer es mejorar la oferta con el fin de que el gasto medio se incremente. A mí me parece muy bien que España tenga el 15 % de su PIB en el turismo, pero hay que ir más allá del binomio sol y playa barato de británicos que vienen a tirarse desde los balcones a las piscinas.

Objetivamente, desde un punto de vista económico, ¿le ha ido mucho mejor a Madrid que a la C. Valenciana por dar prioridad a la economía sobre la salud?

No. Yo creo que no se puede establecer una relación entre la mayor tolerancia con los establecimientos nocturnos y bares de Madrid y crecimiento económico. Afortunadamente, la economía de Madrid no depende solo de los bares. Es un tópico creer que se garantiza la libertad económica permitiendo que los bares concentren a más gente los viernes por la noche. Además, yo creo que la Comunitat tiene un PIB muy bien fundamentado, no solo en el sector turístico. Tiene fuerza en la industria y un dinamismo exportador que no viene de ayer. Durante la pandemia se han manejado tópicos y el de la libertad de entrar en los bares no tiene mucho que ver con el PIB de una región.

Hay otro punto que preocupa en la C. Valenciana y es el de la desigualdad fiscal con Madrid. ¿Sería deseable acabar con ese dumping fiscal?

Cada autonomía ejerce el margen de maniobra que le da la ley. A mí me parece razonable una mayor homogeneidad, pero Madrid está haciendo uso de sus prerrogativas legales e introduce atractivos para que sus ciudadanos tengan una fiscalidad más favorable.

Aquí lo que dice la Generalitat es que no puede introducir esos atractivos fiscales por la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana.

Es razonable. Yo entiendo perfectamente lo que dice la Conselleria de Hacienda porque creo que el diagnóstico es sensato. Al mismo tiempo, entiendo que haya comunidades autónomas como Madrid que traten de aprovechar alguna ventaja para atraer empresas y talento.

¿Qué hemos ganado los europeos con la victoria de Biden?

Mucho. Ha sido una bendición. Hemos ganado tranquilidad. En economía, la tranquilidad, la certeza y la ausencia de riesgos son fundamentales. El anterior presidente de los Estados Unidos era un factor generador de riesgo. Fue un personaje que a los seis días de llegar a la Casa Blanca elevó los aranceles sobre el acero, el aluminio y las lavadoras; puso restricciones a los flujos migratorios; amenazó a la industria del automóvil en España; y abrió una guerra fría con China. Era imprevisible y a las empresas no les gusta la imprevisión. El segundo elemento que aporta Biden es que ha llevado a cabo una política presupuestaria muy agresiva, orientada a que en su país no haya paro y eso significa que Estados Unidos va a ser la economía que más va a crecer. Este año crecerá por encima del 6,5 %. Estados Unidos es un cliente de Europa y por tanto va a comprar a las empresas europeas. Lo que le vaya bien a la economía estadounidense le irá bien a las exportaciones europeas de bienes y servicios.

En Europa cada cinco años contenemos el aliento con lo que pasa en las presidenciales francesas. ¿Teme una victoria de Marine Le Pen?

Yo creo que sería muy negativo para Europa que un partido como el de la señora Le Pen tuviera la presidencia de la segunda economía más importante de Europa. Es peligroso porque la señora Le Pen ha manifestado que es euroescéptica y porque ha señalado que no es partidaria de mantener su economía en el euro. Lo peor que le puede pasar a economías como la nuestra es que la dinámica europea de integración se fragmentara. Sería peor que cualquier crisis pandémica. La economía española se está recuperando gracias a Europa, que está comprando bienes y servicios. Los alemanes ya han aprovechado que en el primer cuatrimestre del año abrieron un poco la mano y se han sentado en Baleares y la Comunitat Valenciana a tomar el sol. El sector del automóvil o el agrario valenciano venden muchísimo a Europa. Todo lo que amenace la integración es un peligro para la economía europea en general y para la española en particular. Confío en que no gane las elecciones la señora Le Pen.

