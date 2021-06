La nueva factura de la luz se estrena con subidas del 50 % en las horas punta

La nueva factura de la luz se ha estrenado con una subida de cerca del 50 % en las horas punta para los consumidores acogidos a la tarifa PVPC, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Además, el coste del recibo para un usuario medio se ha disparado un 42 % en los siete primeros días de junio respecto al mismo periodo del año pasado, según Facua-Consumidores en Acción. Las comercializadoras insisten en la importancia de ajustar el consumo a los tramos más baratos para racionalizar el gasto y aseguran que el Gobierno persigue reducir la producción de electricidad en las centrales que queman gas natural (las plantas de cogeneración que actúan como respaldo del sistema).

El precio de la tarifa PVPC estrenó las horas valle (el tramo más barato) a 11,25 céntimos de euros el kilovatio hora (kWh). Para los tramos de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas (el período punta) el coste se elevó a más del doble de lo que se paga de madrugada. En concreto, alcanzó el primer día de la nueva tarifa los 24,8 céntimos de euro a las 21.00 horas, que es el momento de mayor consumo en los hogares. En las horas llanas (el período intermedio) el coste rondó entre los 13 y los 15 céntimos. El precio en el tramo más caro es casi un 50 % más elevaedo que en los días previos.

Según estimaciones de la asociación de consumidores Facua sobre la evolución de la tarifa PVPC, si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 7 de junio, el recibo del usuario medio alcanzaría los 86 euros (impuestos incluidos) frente a los 60,58 euros en los que se situó hace un año.

El recibo de este mes, con esos 86 euros, sería el tercero más caro de toda la historia. Así, solo tendría por delante a los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 y los 87,81 euros de enero de 2017.

Emilio Bravo, fundador y CEO de la comercializadora de energía valenciana Lucera, explica que el cambio de modelo de facturación busca «ayudar a descongestionar la red en los momentos en los que está más saturada. El objetivo es que el sistema sea más efectivo y no tenga que utilizar energía sucia (cuya producción genera CO2)». Lucera vende la energía a precio de coste (no gana más cuando sus clientes consumen más) y su modelo de negocio se basa en el cobro de una cuota mensual de 4,9 euros por informar a sus clientes de cómo pueden ahorrar. Bravo subraya que el Gobierno ideó hace dos años el nuevo recibo para fomentar el consumo eléctrico en las horas valle. «Se ha ido retrasando y su entrada en vigor ha coincidido con un momento en el que el precio de la luz ha repuntado», destaca el directivo de Lucera. Emilio Bravo insiste en que pese a la alarma generada no se va a notar tanto en el recibo. «La gente no se tiene que preocupar, aunque sí debe intentar reducir el consumo en horas punta», añade. La compañía que lidera Bravo comercializa la luz de 140.000 hogares.

El precio medio del kWh del 1 al 7 de junio ha sido de 13,49 céntimos en horario valle (siempre con los impuestos incluidos), 17,95 céntimos en horario llano y 30,12 céntimos en horario punta. En junio de 2020, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos, y en junio de 2019, de 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos.

Si se ponderan los consumos del usuario medio en cada tramo horario, el precio medio del kWh estos primeros siete días de junio asciende a 19,46 céntimos, un 72,1% por encima de los 11,31 de junio de 2020. El coste se acerca al pico histórico de la segunda semana de enero de 2021 (del 8 al 14), cuando alcanzó los 20,64 céntimos.

El precio de la luz en el mercado mayorista está subiendo por la recuperación económica (que ha incrementado la demanda de las empresas) y porque se ha cuadruplicado el coste del gas en el último año.