Las grandes fortunas de EEUU apenas pagan impuestos

Estados Unidos no es Suecia, el país donde más impuestos sobre la renta se pagan, pero tampoco es Luxemburgo, Singapur o Croacia. Sobre el papel, las mayores fortunas estadounidenses pagan un 37% de IRPF y un 20% sobre las ganancias de capital. Pero esos porcentajes raramente se cumplen, particularmente cuando toca hacer caja con la nueva oligarquía mundial, las mayores fortunas del planeta. Jeff Bezos no pagó un solo dólar en impuestos sobre la renta en 2007 y 2011; lo mismo que hizo Elon Musk en 2018; George Soros se las ingenió para no contribuir un céntimo durante tres años consecutivos; y el inversor Carl Icahn, durante dos ejercicios seguidos. Por injusto que pueda parecer, dado que el trabajador medio paga un 14% de IRPF, su elusión fiscal es perfectamente legal.

Estas revelaciones se derivan de una investigación de 'ProPublica', que ha analizado la factura tributaria de las mayores fortunas de EE UU tras obtener sus declaraciones a la Hacienda Pública, miles de documentos que se remontan hasta 15 años atrás. No solo incluyen sus ingresos, sino también sus inversiones, activos bursátiles o el desenlace de sus auditorías. Y aunque todas las declaraciones son confidenciales, el portal de información ha decidido publicar sus conclusiones “para que el público entienda las realidades del sistema fiscal del país”. Lo ha hecho recurriendo a un método novedoso: comparando cuánto crecieron sus fortunas durante el periodo analizado con los millones de dólares que pagaron de impuestos.

El resultado para entender alguno de los porqués del aumento desbocado de la desigualdad o las dimensiones estratosféricas que ha alcanzado el patrimonio de las élites económicas. Entre 2014 y 2018, la riqueza de las 25 mayores fortunas de EE UU aumentó en 401.000 millones de dólares, según la revista ‘Forbes’, un período en el que pagaron colectivamente 13.600 millones en impuestos. Por más elevada que parezca esa cifra, solo representa un impuesto real del 3.4%.

Warren Buffet, quien menos impuestos pagó

De todos ellos, quien más impuestos eludió es Warren Buffet, el dueño del fondo de inversión Berkshire Hathaway, conocido precisamente por sus declaraciones públicas instando a aumentar los impuestos a los ricos. Durante el período mencionado, solo contribuyó al fisco el 0.10% de su fortuna, que aumentó en 24.000 millones de dólares durante esos cuatro años. En la lista le siguen Jeff Bezos, el dueño de Amazon y hombre más rico del mundo, con un porcentaje efectivo del 0.98%; el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien pagó un 1.3%; y el fundador de Tesla, Elon Musk, con el 3.27%, según el análisis de 'ProPublica'.

¿Cómo lo hicieron? Los métodos difieren, pero tienen algunos rasgos en común. Para empezar, casi todos se han puesto salarios pírricos o más bien modestos, como los 80.000 dólares anuales que cobra Bezos de Amazon o el dólar anual de Mark Zuckerberg en Facebook, lo que sirve para reducir al mínimo el IRPF. Otra estratagema consiste en tomar mucho dinero prestado, que computa como pasivo, y en no vender demasiadas acciones ni recoger dividendos para no tener que pagar ganancias de capital. A lo que hay que sumar la amplia gama de créditos y deducciones (incluidas las donaciones caritativas) que contempla el código fiscal.

Lo más fácil en cualquier caso es declarar pérdidas. Es lo que hizo Bezos en 2007, cuando fue capaz de compensar los 46 millones de dólares que declaró en ingresos con pérdidas derivadas de varias inversiones, que complementó con deducciones para no pagar un solo dólar, según 'ProPublica'. Ese mismo año su patrimonio aumentó en 3.800 millones de dólares. Tras hacerse públicas estas revelaciones, algunos han dicho que este análisis no acaba de contar toda la verdad porque no incluye lo pagado en impuesto de sociedades.