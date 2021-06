La empresa líder en sistemas de descanso de ámbito nacional, Dormitienda, abre cinco nuevas tiendas en cuatro provincias de la geografía española como primera etapa dentro de su ambicioso plan de expansión en el que está inmersa. Estos últimos establecimientos se añaden a la red de más de 85 tiendas con la que cuenta la compañía dirigida por Mónica Duart.

Las ciudades elegidas por la marca valenciana forman parte de un proceso de expansión que desafía la difícil situación económica que afronta el país debido a la crisis de la Covid-19. Con estos nuevos establecimientos, la firma consolida su presencia en València (C/ Obispo Jaime Pérez, 12), Santander (Marqués de la Hermida, 3), Ciudad Real (C/ De la Mata, 7) y Zaragoza (C/ Tomás Bretón, 21), cuya apertura será este próximo jueves 3 de junio. A esta lista se añade la renovación de la tienda de Dormitienda en la localidad de Alzira (C/ Benito Pérez Galdós, 46).

El crecimiento de Dormitienda también se traduce en la creación de puestos de trabajo. El pasado marzo, la empresa anunciaba que en 2020 la plantilla aumentó en un 10%. El 80% de estas incorporaciones corresponden a mujeres, un dato que mejora su Plan de Igualdad, actualizado el último año.

Con 25 años de historia, Dormitienda se posiciona como la marca líder del mercado del descanso y no deja de crecer en el territorio español. La firma produce alrededor de 1.200 colchones al día, y su tienda online cuenta con más de 1.000 referencias en el catálogo.

La creación de nuevos productos está sujeta a uno de los pilares de la compañía, la innovación. Gracias a su política de inversión en I+D, Dormitienda desarrolla colchones y complementos que se adaptan a las nuevas formas de vida y valores de la sociedad, destaca la empresa en un comunicado.

Sostenibilidad

Este mismo mes, la compañía que lidera Mónica Duart presentó la línea 'Ecofriendly', una opción de descanso ecológico que recicla las botellas de plástico PET para convertirlas en tejido con las máximas garantías de calidad. Así Dormitienda quiere frenar la contaminación de los océanos que reciben más de ocho toneladas de plástico cada año.

La compañía se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 reduciendo al máximo su huella de carbono. Dormitienda ya apostó por energía limpia y renovable para la fabricación de sus colchones con la instalación en sus plantas de producción de placas solares fotovoltaicas sobre una superficie de más de 20.000 metros cuadrados.

Además, este 2021 Dormitienda ha incrementado un 50% sus aportaciones sociales dentro de su política de responsabilidad social encabezada por el Compromiso 1 de cada 10, que ya tuvo acciones destacadas el pasado año. Por cada 10 ventas, Dormitienda donará un colchón de un modelo de su colección a fundaciones y ONGs que colaboran para garantizar el derecho a una cama digna.

Bajo este paraguas de la sostenibilidad y el compromiso social, Dormitienda continúa su plan de expansión que ya apunta a la futura internacionalización de la marca.