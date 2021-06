La patronal azulejera Ascer rechaza los incrementos salariales propuestos por la representación sindical en la negociación del nuevo convenio colectivo. Unos incrementos que desde Ascer se califican de «excesivos tanto en sus términos cuantitativos como cualitativos».

En este sentido, desde Ascer se subraya que a nivel cuantitativo, la propuesta de las centrales sindicales «dista mucho de permitir un mantenimiento y mejora de la competitividad en los mercados internacionales a la que se exponen las empresas del sector cerámico español». Desde el punto de vista cualitativo, Ascer ha mostrado su discrepancia a vincular «los posibles incrementos que se pacten con el comportamiento que tenga el índice de precios al consumo en España. El trasladar las variaciones del IPC nacional a la estructura de costes salariales no tiene sentido en un sector eminentemente exportador”».

No obstante, desde Ascer se asegura que está «en disposición de mejorar moderadamente los conceptos retributivos contemplados en el convenio» y se subraya que no se puede ignorar «la grave afectación de las cuentas de resultados por el descontrolado incremento de costes que, fundamentados o no en la pandemia, se están produciendo: el desmesurado crecimiento del precio de la tonelada de CO2, la escasez de contenedores y la correlativa alza de precios o el incremento de los costes energéticos y con ellos el de la materia prima. Otro tanto ocurre con los pallets y los cartones y embalajes».