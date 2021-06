Las organizaciones valencianas de Ava-Asaja y La Unió han advertido este lunes que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo para acabar con la cría de animales en jaulas dentro de la Unión Europea de manera gradual antes de 2027, -que afecta fundamentalmente a conejos y aves ponedoras-, supone una "nueva vuelta de tuerca" para un sector que ya no pasa por su mejor momento y que "sentenciará" a cientos de granjas, que se verán abocadas al cierre.

Desde La Unió, el responsable del sector cunícola, Arturo Zaragozá, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la iniciativa europea es una "barbaridad" puesto que eliminar las jaulas en la cría de conejos dificultará el aislamiento de los animales en caso de que haya algún problema sanitario y lo que se producirán son más contagios.

"Es como meter a todos los enfermos de un hospital en una sala común. Sanitariamente es un desastre", ha advertido. Según Zaragozá, si la idea es favorecer el bienestar animal, la iniciativa no puede estar más lejos de su objetivo, ya que dificultará la limpieza y por tanto pasarán más tiempo en convivencia con heces y orines, ha agregado.

Desde el punto de vista económico, el responsable de cunícola de La Unió ha señalado que la división de las explotaciones por diez hará inviable su existencia y el 90% desaparecerá. Y la escasez de productores, avisa, provocará también el encarecimiento del producto final a los consumidores que pueden acabar pagando el conejo a "precio de bogabante", ha ejemplificado.

"COMPETENCIA DESLEAL" DE PAÍSES TERCEROS

También el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha advertido en declaraciones a Europa Press que la resolución europea puede "agravar de manera especial la rentabilidad de la cría de conejos y de aves ponedoras, hasta el extremo de provocar el cierre de cientos de granjas en un corto plazo de tiempo".

Desde su punto de vista, "el nuevo plan supone una nueva demostración de que el Parlamento Europeo legisla sin tener en cuenta la realidad del sector agropecuario".

En este sentido, Aguado ha señalado que "no tiene sentido aplicar este tipo de legislaciones solo en el ámbito de la Unión Europea, es evidente que el resto del planeta no le sigue. Si continuamos así el sector agrario europeo no podrá hacer frente a la competencia desleal de países terceros, como ya está ocurriendo, y seguirá cerrando explotaciones, lo que perjudica tanto a productores como a los propios consumidores".

Para AVA-Asaja, la rentabilidad de este tipo de granjas ya está "al límite" y esta iniciativa europea será "la puntilla" para muchas de ellas. Las granjas desaparecerán aquí pero los productos vendrán importados de países terceros con menos restricciones y al final lo que se consigue es "deslocalizar" la producción, advierten desde la organización.

Precisamente sobre este punto incide también el secretario general de La Unió, Carles Peris, quien ha apuntado en declaraciones a Europa Press que para no perder competitividad hay que "equilibrar las reglas del juego" y obligar a que las importaciones de terceros países cumplan con "los mismos estándares europeos", que además, son "los más exigentes", ha remarcado.

Peris se ha mostrado a favor de caminar en la senda de la sostenibilidad, el bienestar animal y la seguridad alimentaria pero ha puntualizado que se tiene que hacer "de manera progresiva y con ayudas al sector" para que pueda adaptarse.

RESOLUCIÓN EUROPEA

En concreto, la resolución no legislativa aprobada por el pleno del Parlamento Europeo pide acabar con la cría de animales en jaulas dentro de la UE de manera gradual antes de 2027, ofreciendo un periodo de transición "adecuado" y utilizando una evaluación de impacto con criterios científicos.

La resolución parte de la iniciativa ciudadana europea 'End the cage age' --que recogió 1,4 millones de firmas y fue debatida en la Eurocámara el pasado 15 de abril-- y señala que para asegurar las mismas condiciones para todos los productores europeos es importante poner en marcha normas comunitarias que armonicen su aplicación en todo el bloque.

En cualquier caso, la Eurocámara subraya que la eliminación de la cría en jaulas debe ser gradual y basarse en un enfoque por especies que tenga en cuenta y evalúe las características de cada animal y contar con sistemas de cría adaptados a sus necesidades específicas.

A esto añade que se debe admitir a los grajeros y criadores de la UE un periodo transitorio "lo suficientemente largo y con el apoyo necesario" que incluiría servicios de asesoramiento y formación e incentivos financieros para evitar la pérdida de competitividad y el traslado de la producción a países de fuera del bloque.

De hecho, los eurodiputados enfatizan que la Comisión Europea y los Estados miembros deben efectuar controles aduaneros eficaces para garantizar que los productos animales importados respetan las exigencias de la UE, a fin de garantizar la igualdad de condiciones con respecto a las importaciones.