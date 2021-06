El Gobierno prohíbe usar ‘cava de Requena’ a los bodegueros valencianos

Nuevo varapalo a la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. El Ministerio de Agricultura acaba de aprobar una resolución en la que prohíbe a los bodegueros valencianos poder usar el término ‘cava de Requena’ para comercializar sus vinos espumosos. La decisión de la Dirección General de Industria Alimentaria, que será recurrida por la Conselleria de Agricultura, se produce a instancias del consejo regulador de la DO del Cava, con sede en Vilafranca del Penedès y controlada por las bodegas catalanas.

El término ‘Requena’ como unidad geográfica menor de la DO Cava ha sido desestimada por el Ministerio de Agricultura debido a que existe otro sello vitivinícola denominado DO Utiel-Requena. Los elaboradores de cava valenciano, integrados por las bodegas de Chozas Carrascal, Coviñas, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, UVE, Torre Oria y Dominio de la Vega, que producen unos 9 millones de botellas al año, se plantaron ante el Ministerio y la DO del Cava para exigir el nombre ‘Requena’. Pero su propuesta no ha sido atendida y el Ministerio resuelve que la pretendida inclusión de este termino «sí sería susceptible de causar riesgo de confusión (en referencia a los vinos de Utiel-Requena) en el consumidor, distorsionando así el mercado de los vinos espumosos».

El Ministerio de Agricultura ha aprobado la modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Cava, en la que finalmente no se establece ninguna unidad geográfica menor para la producción elaborada en Requena.

La zonificación de la DO Cava se ha establecido en dos niveles, marcada por características climáticas, orográficas, históricas o humanas específicas que la justifican y aportan una identidad propia. Así, se fija la zona de Comtats de Barcelona para englobar a los cavas de la región de Cataluña (con las subzonas Valls d’Anoia-Foix; Serra de mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), del Valle del Ebro (con las subzonas Alto Ebro y Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo y de Levante (pendiente ahora de decidir su nomenclatura definitiva).

El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, anunció ayer que la conselleria se une al nombre que los propios elaboradores del cava valenciano proponen, después de que rechazaran la designación de «Altos de Levante» al considerar que no identificaba el origen ni representaba a su producto. La conselleria sostiene que «las razones que esgrimen los elaboradores valencianos para defender el uso del nombre de ‘Requena’ en las botellas que comercializan parecen sólidas y justas». Llanes aseguró que seguiremos hablando con el Consejo Regulador y con el Ministerio para encontrar una solución razonable a partir del diálogo entre las partes y proporcionar una respuesta satisfactoria a las justas demandas del cava de Requena».