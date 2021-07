Con el acuerdo de las pensiones todavía sin la firma formal, el ministro José Luis Escrivá avanzó ayer por la mañana algunas de las claves de su hoja de ruta para el segundo bloque de reforma. Escrivá advirtió de que los futuros jubilados de la generación del ‘baby boom’ tendrán que elegir entre asumir un recorte en su pensión o trabajar más años. Así lo declaró el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una entrevista en TVE, pocas horas antes de la firma formal en Moncloa del primer paquete de reformas de las pensiones; que entrará en vigor a finales de este año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer el documento alumbrado tras más de seis meses de negociaciones entre el equipo de Escrivá, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT. Este primer bloque introduce una mejora para el poder adquisitivo de los pensionistas, al fijar por ley que las pensiones se actualizarán automáticamente según la evolución del IPC del año anterior. Algo que implicará un mayor gasto para el erario público. Para compensarlo, la segunda pata del acuerdo es un sistema de incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral de los trabajadores y aparejar la edad efectiva de jubilación y la legal. Esto está pensado para contener el gasto, pero no será la única medida en este sentido, tal como avanzó Escrivá.

El responsable de la Seguridad Social explicó en la citada entrevista que los ‘baby boomers’ -nacidos entre 1950 y 1975- son una generación «más ancha» que las precedentes y que para asegurar que todos cobran su pensión deberán asumir «algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo». Para ello planteó una disyuntiva: «un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado», o «alternativamente podrían trabajar un poco más»; según explicó.

La patronal CEOE rechazó en un comunicado la propuesta y aclaró que «ante la confusión generada por las desafortunadas declaraciones realizadas por el ministro» dicha «pretensión no forma parte del acuerdo» firmado ayer con los agentes sociales.

Otro elemento que despertó bastante polémica -o «confusión», como también refirió el ministro- son los años trabajados por una persona para calcular el importe de su pensión. Actualmente, para determinar cuánto cobrará un jubilado durante su pensión se tira de los últimos 25 años de carrera laboral. Y Escrivá llegó a elaborar un documento que estudiaba alargar hasta los 35 años dicho periodo de cómputo. Algo que se interpretó desde diferentes foros y actores, como su socio de Gobierno, Unidas Podemos, como un recorte en las pensiones.

Escrivá llegó a negar la existencia de dicha propuesta y finalmente dicha medida no salió adelante en este primer bloque de pensiones. No obstante, ahora el ministro ha recuperado el espíritu de esa reforma. «Es un elemento que tiene que ir combinado con otros. Tiene que contemplar nuevas carreras profesionales, donde los últimos años no necesariamente son los mejores. La posibilidad de ampliar o no el periodo de computo de la base reguladora a la Seguridad Social debería ir acompañada de elementos como por ejemplo una mayor generosidad en las lagunas -los años en los que no se ha cotizado- o la posibilidad de excluir los peores años en el periodo de cálculo», dijo.

«Todo esto está por pensar y rehacer, está para el año que viene, [...] Sí quiero aclarar que este conjunto de medidas no tienen en ningún caso el objetivo de mermar, en su conjunto, las pensiones», añadió.

El próximo acuerdo sobre pensiones será «más complicado»

Sin restar un ápice a la satisfacción por la firma del primer acuerdo social en 10 años para una primera ronda en la reforma de las pensiones, patronal, sindicatos y Gobierno ya dejaron claro en los jardines de La Moncloa, que la próxima ronda no va a ser nada fácil. «Sé que las segundas partes no van a ser sencillas», dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «El segundo y tercer paso serán más complicados para todos», vaticinó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Se refería al nuevo esquema que debe permitir a los autónomos cotizar por sus ingresos reales y, sobre todo, a la negociación del nuevo «mecanismo de equidad intergeneracional. «La segunda fase va a ser compleja», certificó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en clara alusión al diseño de ese mecanismo que debe permitir «mantener pensiones suficientes para las generaciones del ‘baby boom’, que nos jubilaremos pronto» y también «para los que hoy tienen 40 años o menos».