La Bolsa pide una compensación a Hacienda por dejar su sede de València

El pasado 13 de noviembre, el Consell denunció el convenio firmado tres décadas antes y obligó, por tanto, a la gestora de la Bolsa a devolver el inmueble a Patrimonio, después de que no prosperaran las negociaciones entre ambas partes para el uso compartido del edificio, que, por otro lado, ya no se utilizaba como mercado de valores en sentido estricto porque toda la operativa se hace de forma virtual desde Madrid.

Así las cosas, tras varios recursos y la denegación de medidas cautelares por parte del TSJ valenciano, la conselleria de Hacienda informó a la Bolsa de que la fecha legal para la reversión del inmueble era el próximo 17 de septiembre. El pasado 29 de junio, el presidente de la entidad, Vicente Olmos, remitió a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat un escrito de contestación en el que recuerda a la Administración autonómica, «de acuerdo con los principios y reglas que rigen toda extinción anticipada de relaciones jurídicas», que «ha de procederse a la liquidación de la denuncia y reversión anticipadas acordadas por la Generalitat». En el escrito se admite que la cesión del edificio fue gratuita, pero añade que la Bolsa «ha llevado a cabo una serie de inversiones al objeto de mejorar el conjunto inmobiliario, asegurar su mantenimiento y garantizar un correcto desarrollo de la actividad bursátil». También afirma que el deseo del Consell de que el edificio le sea «entregado libre de mobiliario y enseres» puede obligar a adoptar medidas sobre elementos materiales que figuran actualmente en el conjunto y que pueden terner repercusiones de índole económica».

El documento no detalla el dinero que reclama y fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguraron ayer a este diario que, en efecto, no han puesto un importe en el informe, «sino una relación de obras de mantenimiento». Hoy está prevista una reunión de personal de Patrimonio de la Generalitat con dirigentes de la Bolsa para tratar el asunto, pero en Hacienda insistieron en que no aceptarán «la compensación que piden» porque la cesión era «gratuita con la única condición de mantener el edificio».

No es el único frente de batalla de la gestora bursátil. Esta entiende que los tres meses de plazo para dejar el palacete concluyen el 20 de noviembre y no el 17 de septiembre, como exige la Generalitat, aunque asegura que ya ha iniciado los trabajos y, si es posible, realizará laentrega antes de la primera de las dos fechas citadas. La Bolsa deja por escrito que su salida solo afecta a la parte del inmueble que utiliza y no a la que ocupa la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Hacienda ya ha dicho que tras la reversión esa entidad seguirá en el edificio, que Patrimonio quiere abrir al público. Por último, advierte de los condicionantes técnicos del traslado, principalmente de los medios por los que la Bolsa valenciana está ligada al Sistema de Interconexión Bursátil en el que operan los cuatro parqués españoles.