Hacienda advierte a la Bolsa de que puede reclamarle por daños en su sede

El Gobierno autonómico acordó el pasado noviembre rescindir de forma anticipada el convenio firmado con la Bolsa y recuperar la plena titularidad del edificio después de las discrepancias sobre el uso compartido del inmueble, que, además, ya no se utilizaba en sentido estricto como mercado de valores porque esa actividad se realiza de forma virtual desde Madrid. La suiza SIX, propietaria de la gestora de los mercados bursátiles españoles BME desde junio de 2020 y, por tanto, de la valenciana, no ha logrado paralizar su desahucio en los tribunales ni en los recursos presentados ante la Generalitat y remitió el pasado 28 de junio, tal como informó ayer este diario, un escrito a la Conselleria de Hacienda, de la que depende Patrimonio, en el que, entre otras cuestiones, pedía una compensación económica por las inversiones realizadas en el inmueble en sus tres décadas de uso.

Ayer, dicho departamento envió su respuesta a la Bolsa rebatiendo sus argumentos principales y reiteró que su marcha del palacete debe estar consumada en la fecha citada y no el 20 de noviembre como pretende la mercantil. El documento, al que ha tenido acceso este diario, se refiere al escrito de la Bolsa y hace el siguiente resumen: «Que ha llevado a cabo una serie de inversiones al objeto de mejorar el conjunto inmobiliario y asegurar su mantenimiento, haciendo expresa referencia a las inversiones en equipamiento y sistemas de seguridad realizadas en los últimos años. En el mismo sentido, también hace referencia a las amortizaciones pendientes de las inversiones realizadas, por lo que considera que debe procederse a su liquidación».

No obstante, Hacienda asegura que la legislación autonómica, incluida la que regula la cesión gratuita de edificios, como es el caso, establece que «los inmuebles revertirán a la Generalitat con todas las mejoras realizadas. De la misma forma, la Generalitat tendrá derecho a percibir del cesionario, previa tasación inicial, el valor de los detrimentos que hubieran sufrido los bienes».

Por otro lado, Patrimonio afirma que es la Bolsa la que debe coordinar con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que permenecerá en el recinto y a la que acogió en el mismo previa solicitud de la Generalitat, «todas las operaciones tendentes a la entrega del inmueble en las condiciones exigidas relativas a mobiliario, enseres o cualquier tipo de obligación, uso o destino».

En contra de lo que informaron el lunes fuentes de Hacienda, finalmente no hubo ayer reunión entre las dos partes. Frente a la pretensión de la Bolsa de constituir un grupo de trabajo, Patrimonio considera que es suficiente, para solventar las diferencias, con visitas al edificio por parte de personal técnico de la Generalitat y propone el primer encuentro para el 20 de julio.