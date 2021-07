"Podemos crecer en otras comarcas más pobladas"

Su antecesor, Antonio Carbonell, propuesto por el PP, se resistía a cumplir el pacto de cederle ahora la presidencia por el temor a que la caja se viera en malas relaciones con la Generalitat por el supuesto apoyo a su candidatura del exsocialista alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Al final, Consell y PSPV también han apostado por usted. ¿No cree que se ha dado una mala imagen de politización, que fue uno de los motivos de la desaparición de las cajas de ahorros en la crisis financiera a excepción de Ontinyent y la balear Pollença?

Es en la primera parte del proceso electoral cuando la política de alguna forma interviene en la elección de sus representantes y en las negociaciones posteriores para configurar mayorías; por tanto, es lícito que cada entidad elija a las personas que considere más adecuadas para defender los intereses de la caja. Ahora bien, una vez finalizada esta etapa, los partidos políticos ya no intervienen y los consejeros somos plenos responsables de nuestras decisiones.

¿Cómo ha afectado la covid al balance de Caixa Ontinyent?

La covid ha afectado en general al sector financiero acelerando toda una serie de cambios que ya se venían dando: menos utilización del dinero efectivo, más comercio electrónico y servicios digitales, menos oficinas convencionales, más teleoperaciones, incorporación del teletrabajo, cambios en el perfil profesional del personal de banca y, como en la anterior crisis, la tendencia hacia la concentración de entidades.A nivel de balances, hemos crecido en captación de recursos y en inversiones, nuestra cuenta de resultados cayó un 23% en 2020 y se está recuperando casi totalmente en 2021, y nuestro nivel de capital se mantiene en el 14,66%, muy por encima del mínimo exigido. En cuanto a la evolución de la tasa de morosidad, que actualmente preocupa mucho en el sector, la mantenemos en niveles similares a la situación anterior a la covid.

¿Tiene capacidad para resistir la entidad pese al contexto de una mayor concentración en el sector?

Estos procesos de concentración no sólo se dan en el sector financiero sino también en otros sectores, y eso no significa que no haya espacio para las entidades más pequeñas. Dos de las empresas que más admiro de la Comunitat Valenciana son Mercadona y Consum, que cada vez tienen más cuota de mercado. ¿Significa eso que no hay espacio para los pequeños supermercados? Todos conocemos supermercados de barrio que, con una oferta diferencial, incluso pueden llegar a ser muy rentables. Nosotros somos esa pequeña empresa de «barrio» especializada en servicio, atención al cliente y profesionalidad. Una pequeña empresa financiera que en nuestra zona de actuación generamos actividad económica, somos un motor financiero y revertimos los beneficios en obras sociales. Por tanto, tiene sentido que Caixa Ontinyent se mantenga como entidad independiente. En el sector financiero hay que tener en cuenta que existen operadores de muy distinta naturaleza, tamaño y modelo de negocio. Por tanto, las estrategias que son adecuadas para unas empresas no tienen por qué ser válidas para otras. Nuestro modelo de negocio es totalmente distinto al de CaixaBank, y, por tanto, mientras nuestros ratios estén dentro de los parámetros aceptados por el Banco de España, no tenemos por qué cambiar de estrategia. De hecho, creo que las fusiones pueden convertirse en una oportunidad para nosotros en aquellas plazas en las que las entidades que se fusionan están presentes. La concentración del riesgo que estas entidades fusionadas asumen con algunos clientes hace que se necesiten alternativas.

¿Qué proyectos de expansión va a liderar desde la presidencia?

Dada la complejidad e incertidumbre del nuevo entorno en el que se sitúa el sector, es difícil responder a esta pregunta. En principio, sólo se puede crecer si tenemos una empresa competitiva y sana, y de ahí la importancia de fortalecer el capital. Nuestra intención a corto plazo es revisar nuestro plan estratégico de forma que podamos dibujar qué tipo de entidad queremos ser a medio plazo y dónde queremos situarnos. Es evidente que tenemos que apostar por ser más eficientes y por la racionalización en las oficinas; sin embargo, también es cierto que en Organización de Empresas hay una máxima que es «o creces o te comen»; como nosotros queremos continuar siendo independientes tendremos que crecer en la medida en que la generación de recursos nos lo permita.

¿Cuál será el sentido de ese crecimiento?

Todavía no lo podemos determinar pero podemos crecer con el mismo negocio en otras comarcas más pobladas y en las que sea más fácil rentabilizar las nuevas oficinas. Podemos aprovechar determinados huecos de mercado que están dejando los grandes con sus fusiones, cooperar con otras pequeñas entidades financieras licenciando nuestro know-how tecnológico o incluso podemos crecer en otros negocios que aporten rentabilidad.

La CNMC investiga a los grandes bancos por tratar de colocar sus productos a empresas que iban a pedirles créditos ICO covid. ¿Qué opina de estas prácticas?

Evidentemente, no son aceptables, pero hay que ser muy prudentes y esperar los resultados de las investigaciones para comprobar si efectivamente se han llegado a producir.

El ahorro de los valencianos ha crecido de forma considerable en esta crisis. ¿Qué hacer ahora? ¿Gastar, invertir o mantener los depósitos?

La respuesta depende de la situación financiera de cada empresa o familia. Evidentemente, se necesita un colchón de seguridad para estar protegido frente a posibles nuevas disrupciones. En un escenario de intereses negativos, los depósitos cada vez valen menos y, por tanto, si se dispone de este colchón, evidentemente habría que invertir.

¿Cómo cree que será la recuperación económica tras la pandemia?

Debemos hacer un esfuerzo por alejarnos urgentemente de este pesimismo colectivo. Antes de la crisis de la covid-19, la economía iba relativamente bien y, por tanto, soy de los que creen que si logramos controlar la pandemia con la vacunación la recuperación será más rápida de lo esperado. Además, en esta crisis se ha demostrado que cuando las administraciones públicas, los bancos y los agentes sociales trabajan conjuntamente los problemas se solucionan. Además, la regionalización de las cadenas de valor globales que se está produciendo después de la crisis puede generar nuevas oportunidades en regiones europeas tradicionalmente industriales, como la valenciana, y que perdieron competitividad frente a China.