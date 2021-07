L a Bolsa española registró ayer la segunda mayor caída del año con un descenso del 2,31 % y se ha situado en niveles desconocidos en casi tres meses al acercarse a los 8.600 puntos afectada por la caída de las plazas internacionales, según datos del mercado. El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha cedido 204,4 puntos, ese 2,31 %, la mayor bajada desde finales del pasado mes de abril y la segunda mayor del ejercicio, hasta 8.650,1 enteros. Desde el comienzo de año todavía se revaloriza el 7,14 %. En Europa, con el euro en 1,184 dólares, ha destacado la bajada del 2,55 % de Milán, mientras que París ha perdido el 2,01 %; Fráncfort el 1,73 % y Londres el 1,68 %. La tercera caída consecutiva del mercado nacional se producía después de que se conociera el pasado miércoles que la Reserva Federal, de acuerdo con las actas de su última reunión de política monetaria, considerara que el crecimiento económico todavía no está asentado, que la inflación es coyuntural y que está dispuesta a cambiar su política expansiva rápidamente. Esto no impidió que el índice Standard and Poor's 500 marcara un nuevo máximo histórico.