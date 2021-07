D urante años, en las clases que he impartido tanto en la Universitat Politència de València (UPV) como en la Fundación Valenciaport, se producía una pregunta recurrente: ¿hasta cuándo seguirá siendo China la fábrica del mundo? La pregunta, desde la perspectiva logística, tiene una respuesta bastante evidente: mientras el coste de producción más los costes logísticos de fabricar en China sean más competitivos que la producción y los costes logísticos de fabricar en otro u otros países del mundo. En esta respuesta el elemento que se tenía en consideración era exclusivamente el coste teniendo en cuenta que los tiempos de transporte también forman parte del coste de logístico como costes de inventario.

Si los alumnos hoy me hicieran esa pregunta la respuesta ya no sería la misma. La geopolítica, la economía mundial y las estrategias de poder de los distintos países (o conjunto de países como es el caso de la Unión Europea) hacen que ya no se trate sólo de una cuestión de costes. Algunos fenómenos son más bien coyunturales que estructurales como es la subida de los fletes que, aunque no volverán a los niveles prepandemia tampoco, según criterio de los expertos, se mantendrán en los elevados niveles actuales.

Nuevo orden mundial

Creo que el proceso de reordenamiento del poder a escala mundial se está dejando ver cada vez con mayor claridad. Les recomiendo la lectura del libro: Estrategias de poder. China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad, de Fidel Sendagorta. Me llama también la atención el título genérico del Dossier de La Vanguardia del tercer trimestre de 2021: «¿Hay que temer a China?» Les doy un dato. Desde el año 1978 hasta el año 2020 la República Popular China, a precios de mercado, ha incrementado su PIB 107,8 veces mientas que EE UU para el mismo periodo la ha hecho en 9,16 veces y la UE en 6,22 veces. Valga este dato como referencia de su capacidad de crecimiento económico pero hay muchos más: capacidad tecnológica, estudiantes universitarios, doctores en universidades extranjeras…

Ya no estamos ante un país que copia y fabrica barato sino ante una potencia que, según diferentes estudios, en el año 2050 tendrá un PIB de 49,85 billones de dólares frente a los 34,10 de Estados Unidos o los 22,42 de la Unión Europea, es decir será la primera potencia mundial.

Debemos salirnos por algún momento de lo micro y ampliar el foco a un contexto más global. Razón tiene Jose Antonio Marina cuando en una reciente entrevista en un medio valenciano decía: «Xi Jinping es la persona que más va a influir en nuestras vidas en los próximos diez años».

Les sugiero que lean la entrevista y que, con ello, amplíen su mirada.