El paro del transporte en Maersk bloquea miles de contenedores en Valenciaport

La jornada de huelga indefinida convocada por las patronales y los principales sindicatos del sector del transporte de carretera que operan en el Puerto de València en el muelle de Maersk (APM Terminal) está bloqueando ya miles de contenedores de importación y exportación en estas instalaciones del recinto del Grao, concretamente, 2.000 al día, según informaron ayer fuentes portuarias. Esta movilización, que afecta tanto a conductores autónomos como a las flotas de vehículos de empresas, se ha convocando por las citadas organizaciones ante las largas colas que sufren los camioneros en la terminal de Maersk. En estos últimos tiempos superan las cuatro o cinco horas y tienen que ver con el incremento de actividad, la falta de personal y el sistema informático de gestión de mercancías.

Los transportistas dejan de prestar servicio a la terminal APM del Puerto de València tras la decisión respaldada por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), que se volvió a reunir ayer con el fin de abordar esta problemática.

A la vista de la «situación insostenible» que se produce desde hace meses en la terminal APM, con congestiones que provocan largas colas, según advierte la organización profesional presidida por Carlos Prades, «las compañías han decidido dejar de prestar servicios con origen y destino en esta terminal mientras no se garanticen unas condiciones adecuadas» de servicio al transporte». Desde FVET se exige a Valenciaport y a los responsables de la terminal a adoptar las medidas necesarias que pongan fin a esta situación.

Autónomos

También la federación de transportistas autónomos Fenatport reclama medidas para abordar la congestión del tráfico en el recinto del Grao. Los agentes sociales del sector estiman que se está produciendo un «menosprecio a la actividad de los transportistas. De hecho, ni en los accesos ni en las instalaciones de las terminales existe ninguna dotación para dar respuesta a las necesidades más esenciales de higiene y servicio a los conductores», denuncia la entidad que preside Víctor González.

Por el momento, las movilizaciones convocadas en la segunda terminal de contenedores más grande del Puerto de València no afectan a las otras dos: CSP Valencia (en manos de la naviera china Cosco) y Mediterranean Shipping Company (MSC), que operan con normalidad.

Los problemas de APM sí afectan de lleno al Puerto de Castelló. Así, la Terminal Polivalente del emplazamiento de la capital de la Plana permaneció ayer vacía en el primer día de huelga indefinida convocada por la asociación de transportistas de PortCastelló (Astraport), que calculan que el paro va a dejar de tramitar 250 contenedores diarios, la mayoría de ellos provenientes del sector cerámico de la provincia.

Astraport ha afirmado que la huelga ha tenido en su primer día un seguimiento del 100 %. La Autoridad Portuaria de PortCastelló mantiene su apoyo a los transportistas y continúa mediando con la gestora «para que se alcance una solución lo antes posible, dado que el sector del transporte es vital en la cadena logística para garantizar el suministro en unos tiempos adecuados», aseguraron ayer fuentes de PortCastelló.

La dirección de este recinto mantuvo una reunión con la patronal del negocio cerámico Ascer, que advierte de los graves daños, con el objetivo de reducir el impacto de las movilizaciones. APM mantiene abiertas dos entradas al recinto para reducir así los elevados tiempos de espera, entre dos y tres horas, que han llevado a los camioneros a convocar dicha huelga. Con todo, Astraport considera insuficientes las medidas y reclama la implantación de otras acciones adicionales como la contratación de más trabajadores.

La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien sustituye en el cargo a José Luis Ábalos, se encontrará sobre la mesa de trabajo la tramitación del procedimiento de adjudicación de la nueva terminal norte del recinto del Grao, cuyo expediente deberá tener el visto bueno final de Puertos del Estado, el organismo dependiente de este ministerio y cuya presidencia ocupa el castellonense Francisco Toledo. La exalcaldesa de Gavà, tal como publicó recientemente en un artículo en elfar.cat, aboga por que las grandes infraestructuras se acometan con el «equilibrio entre progreso, sostenibilidad y calidad de vida».

La titular de Transportes se refiere así al plan de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. «Se trata de una decisión compleja, y justamente por eso, el consenso del territorio y de las administraciones estatal y autonómica resultará determinante», asegura Sánchez. «Somos conscientes de la importancia de contar con un aeropuerto de primer nivel, que contribuya a reactivar una economía lastrada por la pandemia. De una inversión de 1.700 millones de euros que creará ocupación y que, en definitiva, hará nuestras ciudades más competitivas y atractivas», explica. «También sabemos que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Unos errores que alteraron gravemente el bienestar de la ciudadanía de Gavà por los continuos episodios de contaminación acústica provocados por la entrada en funcionamiento de la tercera pista. Nuestro posicionamiento es claro y no ha variado. Si la ampliación del aeropuerto es clave para el país, también lo es nuestra exigencia de que no sea en detrimento de nuestra calidad de vida», concluye.