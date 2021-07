Más sectores y menos requisitos. El Consell va a ‘democratizar’ el acceso a las ayudas del plan Resistir Plus para que puedan beneficiarse más empresas de la Comunitat Valenciana y con unos condicionantes de acceso menos estrictos que los impuestos en un principio por el Gobierno central, de quien provienen los fondos de este programa de apoyo económico. El montante total no se conocerá hasta que se resuelva la primera ronda de reparto de los 647 millones, ya que será el excedente que deje esa primera convocatoria el que nutra la segunda fase. La idea es que no quede dinero en la caja pública por no poderse repartir.

La modificación más importante, anunciada ayer por el president de la Generalitat, Ximo Puig, es que a partir de ahora podrán acogerse compañías de todos los sectores económicos que cumplan con el resto de requisitos. Moncloa fijó en un principio unas ramas concretas de actividad que posteriormente el Consell amplió para adaptarlas a la realidad económica valenciana, pero que limitaba a unos 180 Cnae los posibles beneficiarios.

Además de ampliar el espectro de posibles solicitantes, la segunda convocatoria de ayudas también suavizará las condiciones de acceso a los fondos. Por el carácter finalista de las ayudas era necesario destinarlas al pago de deuda adquirida durante la pandemia pero con esta revisión se abre la opción de incluir los costes fijos que, aunque no estén impagados, hayan servido para financiar una partida causante de pérdidas contables.

Además, a la segunda convocatoria podrán volver a presentarse todas aquellas empresas que ya hayan formalizado su solicitud en la primera, siempre y cuando en la resolución de las ayudas no hubiesen obtenido ya la máxima cuantía establecida de 3.000 euros, en el caso de las personas físicas y jurídicas que tributan por módulos, y de 200.000 euros en el caso de las empresas que tributan por estimación directa.

Con la nueva convocatoria, la Generalitat pretende «distribuir íntegramente entre las empresas valencianas» los 647 millones de euros disponibles en el Plan Resistir Plus con el objetivo de «garantizar la liquidez y la solvencia empresarial del tejido productivo, y en especial la de aquellos sectores más afectados por la pandemia».

Hasta el momento, Hacienda ha resuelto 7,4 millones de la primera fase entre 2.627 empresas que tributan por módulos, que suponen poco más de la mitad del total de solicitudes. El 87 % de los expedientes se han aprobado por el máximo de 3.000 euros.