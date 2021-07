El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicent Boluda, ha valorado, "como valenciano", que la salida del Gobierno del ministro José Luis Ábalos "no es buena". No obstante, ha confiado en que su sucesora en la cartera de Transportes, Raquel Sánchez, hasta ahora alcaldesa de la localidad catalana de Gavà, "retomará el Ministerio y las cosas que estaban pendientes como si estuviera el anterior ministro".

Así se ha pronunciado Boluda, durante una atención a medios con ocasión de la Junta General de AVE, en la que se ha referido, en especial, al Corredor Mediterráneo. "No creo que una infraestructura tenga ningún sentido político, el tren no es ni de izquierdas ni de derecha, sino que es objetivo".

En este punto, el expresidente de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida, que ha pronunciado una conferencia en el marco de la Junta General, ha apostillado que entiende que "no es una buena noticia para Valencia y sí para Cataluña, ya que (la nueva ministra) es catalana".

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que, respecto al Corredor, tendrá "la misma sensibilidad". "Valencia y AVE ha sido más impulsora que Cataluña, y lo digo desde mi propia responsabilidad política no ejercida durante tiempo porque no era una prioridad que pactáramos con el Gobierno de España. Hemos ido un poco a remolque, pero estoy convencido de que hoy forma parte de la sensibilidad de la nueva responsable, que no hará nada mas que seguir lo diseñado por el anterior ministro".

Sobre el resto de cambios en el Ejecutivo español llevados a cabo por el presidente, Pedro Sánchez, Vicente Boluda ha comentado: "Tan buena es la gente que se va como la que viene, tendrán que empezar a hacer cosas. No lo sé, primero no creo que sea el momento ni que yo esté capacitado para juzgar a los que entran sin haber hecho nada, cuando pasen los famosos 100 días podremos hablar. Todos son buenos o todos son malos, como queráis interpretarlo", ha dicho a los periodistas.

Fiscalidad, eje estratégico

Ya en clave de la Asociación Valenciana de Empresarios, su presidente ha señalado que, además del Corredor Mediterráneo, uno de los ejes estratégicos va a ser la fiscalidad.

"Para las empresas que componen AVE está siendo un tema bastante importante, vamos a entrar ahí también. Hoy me decía un empleado de los de las empresas de AVE que paga en Valencia en su fiscalidad seis puntos más que si estuviera en la misma empresa en Madrid. Eso dificulta el poder tener gente interesante que venga a trabajar", ha asegurado.

Por otra parte, preguntado por la reivindicación de una financiación justa para la Comunitat Valenciana, Boluda ha remarcado que el Ejecutivo central debe atender las reivindicaciones "justas y lógicas" de todos los españoles. Acerca de si hay que volver a impulsar una gran manifestación para expresar esa reclamación, ha contestado: "No creo mucho en las manifestaciones, creo que en sí no son malas, pero tampoco cambia mucho la cuestión".