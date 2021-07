El empresario Vicente Boluda ha recalcado que "su empresa no ha sido beneficiada en nada" con el rescate de la concesión de Unión Naval con una parcela que llevó a cabo la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y, además, ha hecho notar que esto "no tiene nada que ver" con la ampliación norte del puerto. "No estamos hablando de dinero ni de nada, de ahí a todo el montaje... a alguien le interesará este montaje".

Así se ha pronunciado Boluda, durante una atención a medios con ocasión de la Junta General de AVE, a preguntas sobre el informe de la Abogacía del Estado que opta por otra opción a la que se llevó a cabo en 2018, cuando la APV compensó a la empresa Boluda Corporación Marítima el rescate de la concesión que tenía en el puerto de Valencia con Unión Naval con una parcela de 4.000 metros cuadrados.

Al respecto, Boluda ha aseverado: "Mi empresa no ha sido beneficiada en nada. Al Puerto le interesaban unos terrenos que todavía tenía mi empresa con licencia hasta el 27 pero los quería antes porque quería sacar una terminal de cruceros. Viene antes y me los rescata, con informe favorable, y la única premisa que puse es que no quería dinero ni transferencias de nada".

Pero como un rescate debe tener una contraprestación económica y, como quería ampliar sus oficinas, la permuta fue por ese terreno. "Estamos hablando de 100.000 metros contra 4.000 para ampliar mis oficinas, nada de un edificio de oficinas de alquiler, para ampliar mis oficinas, algo a lo que no va a haber lugar porque he tomado la decisión de llevármelas fuera".

Y ha insistido: "No hay nada ningún beneficio de nada. ¿Qué eso paraliza el puerto? Que me expliquen por qué, porque eso es por la terminal de pasaje, y menos esos 4.000 que tienes que ir al TSJ a que te digan quién tiene razón, que la tenemos nosotros seguro porque la Abogacía del Estado no ha visto la licencia".

Licencia

En este punto, ha precisado que la licencia es para construir y reparar buques y sus medios auxiliares. "Es verdad que en 2013 dejamos de construir, pero no hemos dejado de reparar buques, y una cosa que es auxiliar de buques, que es el contenedor".

"De ahí a todo lo que quieren montar... ni nos han beneficiado antes ni ahora ni después, al contrario, hemos sido nosotros los que hemos facilitado que nos rescaten. Lo único que quieren es que se cambie en vez de rescate caducidad, díganme qué cambia en todo este lío".

Finalmente, sobre la ampliación de las oficinas, ha dicho que, en lugar de contraprestación por el rescate, "pediremos una licencia y si nos la dan bien y si no pues no. "No estamos hablando de dinero ni de nada, de ahí a todo el montaje... a alguien le interesará todo este montaje y eso no tiene nada que ver con la ampliación norte del Puerto de València", ha zanjado.