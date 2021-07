El Puerto de València recupera la mitad de los cruceros de 2019

Así lo aseguró el vicepresidente de MSC Cruises, Gianluca Suprani, en su visita ayer a las instalaciones de la Autoridad Portuaria en la que estuvo acompañado por el presidente del organismo, Aurelio Martínez, y por el CEO de la naviera en España, Francisco Lorente. El directivo avanzó que el ‘Grandiosa’ llegará el 30 de julio con unos 3.000 turistas a bordo, un 50 % de su capacidad, y en València embarcarán otros 500 cruceristas. Las visitas del ‘Grandiosa’ se repetirán sistemáticamente cada viernes, hasta el 5 de noviembre.

Siguen los grupos ‘burbuja’

Suprani destacó los protocolos de «máxima seguridad» que ha implementado su compañía, con un sistema «dinámico» para adaptarse a la cambiante situación epidemiológica. Así, todos los cruceros cuentan con una zona de aislamiento para positivos y las excursiones de los turistas seguirán siendo en burbujas. A este respecto, apuntó que pese a estos sistemas de prevención el «impacto económico sigue existiendo» en las ciudades.

En cuanto a la coyuntura general del sector, el vicepresidente de MSC destacó que las reservas en su compañía están cerca de alcanzar los niveles prepandemia mientras que Aurelio Martínez, en clave de la infraestructura valenciana, avanzó que se esperan en torno a un centenar de cruceros para esta temporada, aproximadamente la mitad de los llegados en 2019. Según los cálculos del organismo, las pérdidas por la ausencia de actividad crucerística durante este año y medio se elevan a 72 millones de euros.

La importancia de ser base

De esta forma, serán poco más de 200.000 turistas los que visiten València a bordo de estos buques, lejos de los 435.000 de 2019. En ese sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria hizo hincapié en la necesidad de «incentivar» el desarrollo del puerto como «base de cruceros», ya que solo el 16 % de los visitantes tienen València como punto de partida o de final, aspecto clave para la economía local ya que son los que «pernoctan» y «conocen mejor la ciudad», según Martínez.

Suprani no descartó que MSC implante una base propia en la infraestructura valenciana y coincidió con Martínez sobre la «importancia» de este factor. El directivo italiano aseguró además que la línea de cruceros premium de la compañía, ‘Explora’, sí que visitará València. Según dijo, no serán escalas cíclicas como las de los cruceros regulares y no concretó el número de buques, pero avanzó que el programa inicial, que abarca 18 meses, «sí que toca València».