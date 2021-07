Los empresarios exigen avanzar en la ampliación del Puerto porque Barcelona «toma la delantera»

Una vez formalizado este contrato, que tiene un plazo de ejecución de veinte meses, la APB seguirá adelante con su ambicioso programa de infraestructuras previstas en el IV Plan Estratégico de Port Barcelona 2021-2024, gobernado por Damià Calvet, quien tomó posesión como máximo responsable el pasado 2 de julio a propuesta del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés (ERC). El nuevo equipo de la APB, según fuentes portuarias, tiene previsto acelerar los planes de crecimiento del recinto catalán en tráfico de contenedores.

Esta próxima fase en el proyecto constructivo del muelle ‘Catalunya’ contrasta con la ralentización que sufre la puesta en marcha de la terminal automatizada de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València (con una superficie de unas 136 hectáreas y con capacidad para albergar unos 5 millones de contenedores), pendiente aún del visto bueno final de Puertos del Estado. La nueva instalación del recinto barcelonés, aunque todavía no ha definido el proyecto constructivo, sería algo inferior a dichas dimensiones, si bien «toma la delantera» frente al retraso de la de València mientras una parte del Govern del Botànic (Compromís y Podemos) exige otra evaluación ambiental tras la aprobada por el Gobierno central en 2007.

Licitar dicho estudio geotécnico para conocer el estado del suelo marino, un paso previo para construir nuevos muelles y cuyo valor estimado del contrato es de 5,9 millones de euros, forma parte del plan estratégico del Puerto de Barcelona. La APB prevé importantes actuaciones en el muelle de la Energía con nuevas dársenas y reconfiguraciones de algunos atraques para facilitar el movimiento de los buques. Esta zona acoge también su principal terminal de contenedores, gestionada por el Grupo Hutchison Ports.

Los movimientos del Puerto de Barcelona no pasan desapercibidos a los dirigentes empresariales de la Comunitat Valenciana. El presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, comentó ayer que el emplazamiento del Grao no puede renunciar a su plan de expansión. «Lo hemos advertido muchas veces. Si la inversión no se hace se realizará en otro sitio y eso, además de jugar en contra de las empresas valencianas y de numerosos puestos de trabajo nos va restar competitividad. Mientras nosotros seguimos debatiendo sobre una ampliación que tiene el visto bueno de Puertos del Estado, que cumple con creces con los criterios medioambientales que se exigen, en otros lugares hacen los deberes. Es el caso del Puerto de Barcelona, competidor directo del de València», destaca el dirigente patronal. En su opinión, «los puertos son claves para la economía y para la exportación de nuestros sectores. Somos el puerto líder del Mediterráneo y el cuarto de Europa; si bien mantener este liderazgo solo es posible avanzando e invirtiendo en la infraestructura», agrega Navarro.

El Plan Director del Puerto de Barcelona contempla unas inversiones de 400 millones de euros en los próximos años en mejora de accesos. Y considera «urgente» crecer en tráfico de contenedores, cruceros y graneles líquidos, asegura su plan estratégico.

Críticas a ERC

«No entendemos la visita de un diputado de ERC al Puerto de València porque tampoco hemos visto a nadie de Compromis visitando el de Barcelona», comentó Navarro en referencia a la reciente visita del eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya Jordi Solé al Puerto de València para denunciar el proyecto de ampliación y que considera «muy agresivo con el entorno y que servirá para duplicar su capacidad de movimiento de contenedores».

Plataforma logística

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, comentó que la competitividad de los puertos españoles requiere de inversiones. «Estamos compitiendo en el mundo: con el del Pireo, con el de Tanger-Med, con los del norte de Europa y, por tanto, necesitamos las inversiones que sean capaces de situar a la plataforma ibérica como plataforma logística en el sur de Europa. Estas inversiones afectan tanto al puerto de Barcelona como el de València y tienen que ver además con infraestructuras logísticas como la línea de mercancía en ancho europeo: el corredor mediterráneo», agregó.

Por eso, según José Vicente Morata, es indiscutible la necesidad de la ampliación del Puerto de Valencia y no perder el liderazgo que tenemos, clave para la competitividad de las empresas españolas y valencianas.