El 53% de los valencianos realiza horas extra que no están controladas o pagadas

Mientras las enfermeras denuncian que hacen «mil horas extra al día» para vacunar por falta de personal, tal como comunicó recientemente el sindicato del sector Satse; o las jornadas en la hostelería vuelven a ser interminanables con la temporada veraniega, si se analiza la cantidad de horas trabajadas, el mencionado estudio indica que el 33% de los trabajadores valencianos realiza más de 3 horas extra a la semana que no están controladas o remuneradas. Concretamente, el 15% realiza más de 5 horas, un 18% trabaja entre 3 y 5 horas y otro 21% realiza una mini jornada extra (entre 1 y 2 horas). Respecto al control horario, todavía 1 de cada 4 profesionales valencianos (27%) señala que su compañía no registra las horas de su jornada laboral. Al mismo tiempo, el 34% de los profesionales en València realiza horas extra sin recibir reconocimiento a cambio por parte de su empresa.

El control horario no ha sido capaz de reducir las horas extra realizadas por los profesionales españoles y no pagadas por la empresa. En este sentido, el 19% de la población activa señala que hace entre 1-2 horas extra a la semana no controladas o remuneradas; otro 19% indica que realiza entre 3-5 horas de más; y un 13% afirma incluso que cubre más de 5 horas extra a la semana sin recibir compensación económica alguna. En esa situación, los jóvenes de 16 a 34 años conforman el segmento peor parado: y es que hasta 2 de cada 3 (el 62%) hace más de una hora extra a la semana no controlada ni pagada en su puesto; y el 35,5% hace tres o más.

Además, a mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos y conciliación, menor número de horas extra no pagadas Resulta también significativo que, en aquellas empresas españolas donde se da una mayor presencia femenina en puestos directivos y más facilidades para la conciliación, las horas extras realizadas descienden y hay al mismo tiempo un mayor reconocimiento de las mismas. En las mercantiles con más de un 50% de mujeres en cargos de responsabilidad el porcentaje de horas extra pagadas asciende al 62%. En las empresas donde el porcentaje de mujeres en puestos directivos no alcanza el 5%, ese dato cae al 49%.

De hecho, la progresión que existe es directamente proporcional: cuando el porcentaje de mujeres directivas comprende entre el 11 y el 20%, el porcentaje de horas extra remuneradas sube al 54%; y en compañías con entre un 21% y un 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, el dato llega hasta el 60%.

De igual manera, aquellas empresas donde hay facilidades para conciliar, el porcentaje de horas extra pagadas es del 58%, frente al 49% de aquellas otras en las que la conciliación es complicada. Lo mismo sucede con el número de horas extra realizadas: el 55% de las empresas con más de un 50% de presencia femenina en dirección no realiza ninguna hora extra; porcentaje que desciende al 40% cuando hablamos de empresas con entre un 5% y un 10% de mujeres en cargos directivos.