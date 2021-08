Lío monumental. Un error ha hecho que varios inquilinos que residen en viviendas pública en Asturias se hayan llevado el susto de sus vidas cuando han comenzado a recibir en sus domicilios una notificación de embargo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia en la que se les indicaba que debían abonar desde ahora las rentas mensuales directamente a este organismo.

Un total de ocho inquilinos se han visto afectados por este error que, de no haberse detectado, hubiera supuesto tener que pagar el alquiler de las viviendas sociales a la delegación de Hacienda en la Comunitat Valenciana y no al organismo competente encargado de recaudar estas rentas en Asturias. Desde el gobierno del Principado explican que se trata "de un error en la comunicación del embargo, que se debería realizar a una empresa con sede en Valencia, que no opera en Asturias y que no tiene relación alguna con el Principado ni con Vipasa (la empresa pública que gestiona la vivienda social en Asturias)”.

Según el director general de Vivienda en el Principado, Fermín Bravo, desde la empresa pública Vipasa ya se ha contactado con todas las personas afectadas y con la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia para subsanar la situación lo antes posible.

Vipasa ha colgado en su web una comunicación oficial en la que alerta sobre esta incidencia para las posibles personas afectadas por si pudiera darse algún caso más y también ha informado a todos los administradores de fincas con los que trabaja la empresa pública y a sus trabajadores. EFE