La especulación de los fondos dispara a máximos el precio de la factura de la luz

El precio de la electricidad se está consolidando a unos niveles sin precedentes y existen señales de que parte de esta subida podría tener un carácter estructural a medio y a largo plazo. El coste diario de la luz en el mercado mayorista (pool) fue en julio de 92,42 euros, un 10 % más alto que en junio (que ya estuvo en máximos) y un 168 % superior al de hace un año. Los expertos advierten de que el coste duplica la media de los últimos cinco años y supone la factura más cara de un mes de julio desde que hay registros. El repunte ha continuado en la primera semana de agosto. El precio de la luz rozó el martes su máximo histórico con un coste de 106 euros por megavatio hora. La presión de los precios se ha producido por la entrada en el mercado de fondos de inversión que especulan con la compra de derechos de emisión de CO2 y por el alto coste del gas que ha cuadruplicado su coste en un año. Las organizaciones de consumidores reclaman un cambio estructural en el sistema de venta de la luz (acabar con el mecanismo de subastas en el mercado mayorista que fija el precio con la tecnología más cara, que actualmente es la que produce electricidad quemando gas).

La Comisión Europea tiene una marcha un sistema para controlar y reducir las emisiones de CO2 de la industria y las empresas que producen energía en el que han entrado con fuerza los especuladores. El mecanismo de control se basa en un mercado europeo de derechos de emisiones de CO2 que fija el precio que pagan las industrias y los generadores de electricidad por sus emisiones. El precio de esos derechos se ha disparado porque los objetivos de reducción de emisiones del 50% para 2030 anunciados por la Unión Europea hace dos años comienzan ahora a concretarse en normas y políticas concretas.

Según la consultora Grupo ASE, «el comercio va por delante de la política y los fondos de inversión han visto en el mercado de derechos de emisiones de CO2 de la UE una oportunidad». En los últimos meses, la compra especulativa ha impulsado su precio por encima de los 50 euros la tonelada, lo que implica un incremento del 150 % en un año. «Los inversores perciben que la descarbonización requiere un precio mucho más alto del carbono y, también, que hay un apoyo político sin fisuras de la Unión Europea», destacan los analistas del Grupo ASE.

Segundo problema

Un segundo problema que explica el elevado coste de la luz es que en el último año el precio del gas ha subido un 400 %. El fuerte aumento de los precios del gas junto a la elevada cotización de los derechos de CO2 han triplicado el coste de generación de las plantas que producen electricidad quemando gas (centrales de ciclo combinado). Esta tecnología es la que está marcando el precio de la luz en las subastas.

El encarecimiento del gas se debe al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Tradicionalmente, el gas natural licuado (GNL) flexibiliza el suministro del mercado europeo. Sin embargo, el rápido crecimiento de la demanda asiática de gas (encabezada por los dos mayores importadores del mundo, China que consume 17 % y Japón que compra el 9 %) está alejando de Europa los cargamentos de combustible procedentes de Estados Unidos y Qatar. Para atraer esas cargas, los mercados europeos deben pagar más, según los analistas de Grupo ASE. Además, ha crecido la demanda en Europa por la recuperación económica y los inventarios de almacenamiento europeos se encuentran a su nivel más bajo (49%) de los últimos siete años. Esta situación ha provocado la subida del 400 % de los precios del gas.

Visión de los consumidores

El Gobierno ha tratado de paliar el ascenso del recibo con una rebaja temporal de los impuestos sin éxito. El recibo sigue muy por encima de lo normal pese a la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 % al 10 %. La factura de julio es solo un 2,7 % más barata que la de junio.

El secretario general de la Unión de Consumidores de la C. Valenciana, Vicente Inglada, defiende que el Gobierno debe acabar con el actual sistema de subasta del mercado mayorista que favorece que se pague el precio más alto por la electricidad y beneficia a las grandes eléctricas. «Es necesario establecer un sistema equitativo en el que no ganen siempre las eléctricas», subraya Inglada. El representante de la Unión de Consumidores subraya que la bajada del IVA de luz «ha sido una buena decisión, pero no soluciona el problema a largo plazo».