La cifra de ejecutivas valencianas vuelve a disminuir por tercer año

Reducir la brecha de género en todos los ámbitos se ha convertido en una de las principales obsesiones de los gobiernos que aspiran a llegar a 2030 con los deberes hechos dentro de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En la Comunitat Valenciana, y España en general, las políticas puestas en marcha todavía no han dado sus frutos o no están funcionado. El ODS número 5, que aspira a «conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», de momento no progresa adecuadamente.