¿Están los trabajadores obligados a vacunarse?

"La normativa lo deja claro: todas las vacunas son voluntarias, tanto la del covid como el resto", afirma Gilgado. Según la actual normativa, en el ámbito laboral no existe la vacunación obligatoria como herramienta de prevención, ni tan siquiera para las profesiones con riesgo por exposición biológica. Es decir, ni tan siquiera los médicos, que pueden estar expuestos diariamente al virus, tienen la obligación de vacunarse.

"Nuestra recomendación es que todos los trabajadores se vacunen, pero ni las autoridades, ni ninguna empresa puede obligar a una persona a vacunarse", afirma la dirigente de UGT.

¿Puede sancionarme la empresa si no estoy vacunado?

No, en ningún caso. Aquí la normativa, según explica Gilgado, es contundente. La empresa no puede ni tan siquiera exigir dicha información al trabajador. Exigir dicha información sería una vulneración de la ley de protección de datos. La empresa solo podría recabar dicha información si fuera de manera voluntaria. Es decir, la compañía puede preguntarlo, pero el trabajador puede no responder y queda blindado en caso de que la dirección le discriminara de algún modo debido a su decisión de no contestar.

¿Pueden preguntarme en una entrevista de trabajo si estoy vacunado?

La empresa puede preguntarlo, pero el candidato tiene todo el derecho a no responder. La pregunta sobre si una persona está o no vacunada sería equiparable a la de si piensa o no tener hijos, si está o no embarazada o si tiene previsión de mudarse en algún momento. Es información personal y no relevante para la entrevista de trabajo. Una empresa solo puede decidir contratar o no a una persona por sus aptitudes profesionales y el encaje de estas en el perfil que busca. Todo lo que no tenga que ver con esto, no son relevantes en la entrevista de trabajo.

Hasta el punto de que un potencial candidato tiene derecho a mentir sobre esta cuestión si es preguntado por ello en una entrevista de trabajo. Pues si la persona que busca trabajo piensa que la empresa se lo denegará si no está vacunado, el trabajador puede mentir sin por ello exponerse legalmente a repercusiones. "No puede tener ningún tipo de repercusión legal, porque el hecho de que estés vacunado o no, no puede repercutir en la contratación", insiste Gilgado. Si la empresa decidiera posteriormente despedir a dicha persona por haber mentido sobre este punto en su entrevista, el cesado podría impugnar el despido ante los tribunales.

¿Puede la empresa cambiarme de puesto si no estoy vacunado?

No, la empresa no puede justificar ninguna modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, no puede trasladar a un trabajador a otra oficina por el hecho de no estar vacunado o recortarle la jornada laboral; entre otros. Si la dirección justifica de manera directa un cambio en las condiciones de trabajo de un empleado por el hecho de no estar vacunado o no querer vacunarse, estaría incurriendo en una discriminación. Lo que sería susceptible de denuncia por parte del trabajador. Sí puede adaptarle el puesto de trabajo, para preservar las medidas sanitarias requeridas, pero sin que ello vaya en detrimento de sus condiciones laborales.