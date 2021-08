ALa nueva campaña de la uva de vinificación en la Comunitat Valenciana ya está próxima y según las estimaciones de La Unió de Llauradors la cosecha podría ser entre un 5 y un 10% más baja que la pasada y en el conjunto estatal todavía darse un mayor descenso, unas cifras que estarían en función de la evolución climatológica de estas últimas semanas antes de la vendimia.

Los ataques del hongo del ‘mildiu’ han afectado a la mayor parte de las zonas productoras con mayor o menor incidencia y los daños están cubiertos en el actual sistema del seguro agrario, pero no en todas ellas. La Unió indica que en la comarca de la Hoya de Buñol los productores no ven compensados esos daños a pesar de disponer de una póliza contratada por tener uva de mesa y por ello la organización, mientras no se cambie la situación, reclama ayudas para los agricultores.

Efectos de la pandemia

Tras los primeros efectos negativos de la pandemia de la covid-19, la situación del mercado del vino -sin ser del todo boyante-, sí que ha mejorado. Varios son los aspectos que lo han hecho posible, como es la apertura del canal Horeca y la entrada de turismo, el aumento de las exportaciones o la reducción de cosecha en países competidores europeos como Francia (se habla de un 30% menos) e Italia por las heladas de abril. Las existencias de vino se han ido aligerando tras una campaña tan negativa como la anterior, pero no todo lo que sería deseable y en estos momentos hay un mayor stock que por estas mismas fechas del año pasado.