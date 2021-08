El comercio exterior valenciano enciende la alarma al cerrar China otro puerto por covid

A pesar de los estrictos controles sanitarios en los emplazamientos del sudeste asiático las autoridades del Estado de Xi Jinping no han podido evitar este positivo entre el personal de la terminal de contenedores ‘Meishan’. Y eso que todos los trabajadores de sus muelles están vacunados contra la covid-19. «La actividad se detuvo de inmediato y el puerto se ha cerrado», temporalmente, asegura Jiang Yipeng, gerente de operaciones de la terminal de Meishan, según informa la agencia AFP. Cerca de 2.000 trabajadores han sido aislados y obligados a guardar cuarentena.

El pasado mes de mayo, el cierre temporal del otro gran puerto chino, el de Yantian, debido también al coronavirus, provocó retrasos en el envío de mercancías con toda Europa. De hecho, este emplazamiento tiene intensa actividad con el recinto del Grao y es tercero en tráfico con el gigantesco país tras Shangai y Ningbo gracias a la rutas abiertas por navieras como Cosco, Maersk, MSC y CMA CGM, entre otras.

Según fuentes del sector exterior, la situación de Ningbo no pasa desapercibida al sector exterior de la C. Valenciana; sobre todo a la industria azulejera y otras manufacturas como las del mueble, textil-confección, calzado, lámparas o juguetes. Las exportaciones de materiales de construcción y las agroalimentarias, siderúrgicas, minerales no metálicos y vehículos y elementos de transporte son las más importantes entre China y el recinto del Grao.

Región clave para València

Según fuentes de Valenciaport, este emplazamiento puede enviar directamente cualquier tipo de mercancía a 84 puertos de China y en los últimos años la entidad que preside Aurelio Martínez ha aumentado un 56 % su presencia en Extremo Oriente. De hecho, cuatro de cada diez contenedores manipulados con origen o destino China en el sistema portuario español pasan por València.

El caos generado hace meses en Yantia impactó de lleno en otros de su área de influencia y alteró las escalas previstas en el Puerto de València y otros del Mediterráneo. De hecho, aquel atasco tuvo mayor repercusión que el registrado en el Canal de Suez, cuando encalló el gigantesco buque Ever Given. Maersk, Hapag-Lloyd y Ocean Network Express cancelaron escalas en Yantian hasta mediados de julio y, en algunos casos, evitaron áreas vecinas como Shekou.

Los nuevos contagios de covid en puertos chinos se producen mientras suben los precios productos básicos debido el incremento de los fletes marítimos ante la falta de contenedores vacíos, la deficiente planificación realizada por las navieras y los atascos en las terminales de China y EE UU.