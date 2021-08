Las lavanderías viven un boom inesperado

La mayor parte de establecimientos de alquiler de máquinas para lavado y secado de ropa dan la bienvenida a sus clientes con un slogan parecido en sus paredes, que reza «lave su colada por solo 4 € en solo 30 minutos con detergentes incluidos». Tras la subida de la energía, la utilización de una lavadora supone ahora un gasto de 48 céntimos en horas puntas (las más caras) por lavado y de 23 céntimos en horas valle (las más baratas), sin incluir, claro está, el uso de productos de droguería.

Carlos Lozano, director ejecutivo de la lavandería Nuestra colada y distribuidor de productos químicos y lavadoras industriales a establecimientos de este tipo, no cree que se pueda establecer una relación directa entre una subida y otra, pero sí admite que en los primeros días tras la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación eléctrica, sí se produjo un incremento en las visitas de clientes que en poco tiempo se fue normalizando hacia la situación anterior.

El perfil de público atraído a trasladar sus prendas a una lavandería, apunta Carlos Lozano es diverso y sus razones, también, en buena medida ubicadas más allá del ahorro. Sin embargo, señala que el que suele frecuentar estos servicios es aquel al que «las mantas grandes o el edredón no le caben en la lavadora».

Y así lo corroboran los clientes. Como Lola Rubio, asidua a estos servicios, quien acude precisamente «para lavar prendas grandes que en casa no puedo lavar» explicaba ayer a este diario. Por su parte, Amparo Salvador espera sentada a que termine su programa de la ropa, con algo de calor. Aunque las veces que, a título personal, ha acudido a estos locales ha sido también para lavar ropa de gran volumen, ayer fue a llevar la ropa del gimnasio en el que trabaja.

Clientes

En cambio, el tipo de cliente para Francesco Pedri, propietario de la lavandería CE Colada Express en el barrio deRussafa, es nítido y diferente al que señala el dueño de Nuestra colada. Este empresario asegura que «los principales usuarios son extranjeros», ya que en sus pisos no suelen tener una lavadora o secadora de dimensiones óptimas o directamente prescinden de ellas. Las lavanderías, que ahora ya no escasean en ningún barrio valenciano, cuentan con ello y saltan la barrera del idioma: sus instrucciones para lavado y secado están perfectamente indicadas por escrito pero también a través de dibujos, que hacen el proceso de lavado «muy intuitivo y fácil de llevar a cabo», señala una usuaria del servicio en lavanderías. Tampoco hay que olvidar los casos de clientes con pisos muy pequeños que no tienen espacio para lavadoras y acuden regularmente a estos servicios.