Bruselas se declara incompetente y cierra las pesquisas por la ampliación del puerto

La denuncia se presentó en agosto de 2020 aunque fue el 8 de febrero cuando se comunicó al ciudadano (cuya identidad responde a las iniciales de J. S. H.) que se había admitido. El proyecto es motivo de controversia por la oposición de Compromís, Podem y grupos ecologistas y el respaldo del PSPV. A finales de mayo, la Comisión ya dio su aval inicial a la ampliación al no hallar indicios de una posible infracción de la legislación medioambiental de la Unión Europea y ayer le dio la puntilla.

El denunciante insistió ayer ante la Comisión Europea del riesgo medioambiental del proyecto y pidió que se llegue al fondo del asunto para evitar el «abuso» que, en su opinión, está cometiendo la Autoridad Portuaria.

Por su parte, Aurelio Martínez (presidente de la Autoridad Portuaria de València) aseguró que la ampliación norte no afectará a las playas del sur ni a l’Albufera porque no sobrepasa el vértice del muelle construido hace 47 años. Martínez insistió en que «la ampliación se ha diseñado a la sombra de los temporales dominantes para evitar el impacto en la costa sur. Todas las obras ejecutadas a partir de 1974 han tenido presente dicho objetivo». El presidente del puerto subrayó que es un proyecto estratégico porque el puerto de València es también el de Madrid y hace falta la ampliación. «Las modificaciones (del proyecto original de 2007) no requieren una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Nosotros no apreciamos que haya impacto» para el medioambiente, sentenció.

La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, replicó a Aurelio Martínez y acusó a la Autoridad Portuaria de ser «juez y parte» al tener la última palabra sobre la necesidad o no de una nueva DIA. Mollà insistió en que el puerto trata de analizar de nuevo el posible impacto ambiental en la laguna de l’Albufera pese a los cambios de calado introducidos en la propuesta inicial. «El proyecto original ha sido modificado sustancialmente. Han pasado 14 años desde la aprobación del proyecto y los cambios introducidos suponen un mayor riesgo de afectación a l’Albufera. La ampliación podría suponer el colapso de l’Albufera», alertó.

Sin embargo, un representante de la comisión de investigación subrayó que no han encontrado indicios de algún tipo de infracción relevante. El portavoz indicó que Bruselas no es competente y que la única alternativa es la presentación «de un recurso en los tribunales» españoles.

Por su parte, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez -Piñero respaldó el proyecto de la Autoridad Portuaria. «El puerto busca dar un salto para ser más competitivo, más abierto a la ciudadanía y más sostenible para continuar como motor de crecimiento y creación de empleo», señaló. La eurodiputada subrayó que es una iniciativa que trata de ayudar a revertir las afecciones que sufren las playas del sur. Los populares europeos también respaldaron la propuesta y finalmente los parlamentarios votaron a favor de cerrar la comisión de investigación.

La Autoridad Portuaria defiende que, según los estudios de la Politècnica, la ampliación norte (que va dentro del dique superior del puerto) no tendrá impacto porque no sobrepasa el vértice del muelle de 1974.