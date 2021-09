El incremento del SMI beneficiará a unos 130.000 trabajadores valencianos

La inminente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría beneficiar a aproximadamente 130.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana, según los cálculos realizados para este diario por UGT-PV. No obstante, desde el sindicato se precisó que es difícil calibrar el número exacto, que este caso deriva del 10 % -peso aproximado de la economía valenciana en el conjunto nacional- de los 1,3 millones de beneficiarios que se prevén en toda España. Desde CCOO-PV no quisieron valorar el impacto argumentando que «el dato concreto no es público y lo más aproximado es la renta, pero los últimos resultados de su evolución son de 2019 y el tramo salarial correspondiente no es fiable porque recoge otras posibilidades como el trabajo a tiempo parcial».