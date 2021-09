Levante-EMV ha reunido en una mesa a los representantes de los cuatros sectores clave de la economía española. Julián Núñez, presidente de SEOPAN y vicepresidente de CEOE; Jaime Hortelano, presidente del Grupo CMC y coordinador en CEOE de la transformación e implantación de las nuevas teconologías; Pedro Barato, presidente de ASAJA y de la comisión de Seguridad Social y Riesgos Laborales de CEOE, yJaime García-Calzada, presidente del Consejo de Turismo de CEOE y de la Federación de Empreas de La Rioja (FER). Su diagnóstico: España debe acelerar la ejecución presupuestaria al cien por cien en cada sector de aquí a 2022, y fijan para 2025: modernizar la economía del país, que según ellos depende de una mayor inversión pública, digitalizar todo el conjunto de las administraciones y crear una gran plataforma de colaboración publico-privada para solventar las deficiencias que tiene España respecto a los socios de la Unión Europea, para en 2026 estar a la vanguardia de Europa en cada sector.

La crisis sanitaria, provocada por la COVID-19 ha dejado la economía del país en una situación extrema. Caída de la inversión pública, con la consiguiente paralización de la ejecución presupuestaria en obra civil; un turismo que ha sufrido el mayor “tsunami” económico de su historia; una agricultura que sigue esperando cerrar la Política Agrícola Común Europea (PAC); y finalizar las infraestructuras en obras hidráulicas que aparecen como la gran asignatura pendiente. El sector de las TICS, que se ha revelado en la pandemia como el gran motor de la economía presente y futura, revindica un mayor protagonismo tanto por parte de la iniciativa privada como especialmente de la pública.

Pregunta. Empecemos con un análisis de la coyuntura económica actual de España. ¿Qué ha supuesto a día de hoy la pandemia y dónde estamos en 2021 en cada sector? ¿Quién comienza?

Respuesta. Julián Núñez, presidente de SEOPAN y vicepresidente de CEOE.

R. Julián Núñez. Nuestro sector, edificación y obra civil, ha sufrido una caída de licitación en 2020 del 25% -la tercera mayor caída desde 1996- y una reducción de contratación pública de un 40%, similar a la de 2010 cuando empezó la consolidación fiscal. En el tráfico de las concesiones en autovías y autopistas, ésta se ha visto reducida en un 35-40%. Además, en 2019 teníamos un repunte en la producción de obra civil que había crecido un 4%, pero en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria se quiebra, y sólo hemos crecido el 1%. Este daño que ha padecido el sector se ha debido a los cuatro meses en los que se ha suspendido toda la contratación administrativa.

En cuanto a las previsiones para este año para el conjunto de la construcción oscilan entre el 1% y el 2,7%, es decir, coincide con la previsión de la Comisión Europea, porque los fondos procedentes del programa Next Generation en cuanto a creación de empleo, actividad e inversión física y producción, no van a tener incidencia hasta 2022, por las tramitaciones y procedimientos de la Unión Europea.

P. ¿Sobre la economía española que horizonte pronostica para 2023?

R. Pues que hemos de pensar ya en el Plan de ajuste fiscal que se volverá a activar en 2023, ya que para entonces estaremos con un déficit público del 5% y con una deuda pública del 115%. Por ello, en 2023 la economía española ha de estar lo mejor posible para que la senda de ajuste que nos va a imponer la Comisión Europea sea lo menor posible.

P. Julián Núñez nos ha dibujado un escenario “sostenible” hasta 2022 pero advierte de un ajuste “puro y duro” en 2023. ¿Qué opinan el resto sobre el panorama que ha planteado?

R. Interviene Jaime Hortelano, presidente del grupo CMC y coordinador en CEOE de programas y comisiones de transformación e implantación de las nuevas tecnologías.

Coincido con el diagnóstico de Julián. Evidentemente la situación es muy compleja. No voy a insistir en ello. Si observamos el decrecimiento del PIB del pasado año y la lenta recuperación de 2021 por debajo de las expectativas iniciales, con un déficit del 11%, sumado a la deuda pública que ha mencionado y las cifras del paro que pueden incrementarse con la resolución de los ERTES, se presenta un escenario frágil. No obstante, frente este nublado panorama quiero aportar una reflexión de carácter estratégico. Me explico. Pese a la coyuntura pasada y la actual, a lo mejor y paradójicamente, nos encontramos en un gran momento. Todos los logros y transformaciones sustanciales que se han producido a lo largo de la historia han sido consecuencia de la respuesta a las grandes crisis.

Por eso, ahora es el momento de apostar por la gran oportunidad de realizar una modernización y digitalización de nuestro tejido económico y empresarial español, para acelerar el crecimiento, reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del empleo en nuestro país. Para que a medio plazo, España se encuentre en una posición de liderazgo a través de las ventajas sostenibles y competitivas.

Es decir, en cuanto al pasado y presente, 2020-2021, hemos de afrontar que ésta ha sido una crisis mundial, global, sobrevenida e inevitable. La cuestión que propongo es mirar al presente y al futuro. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues sencillamente España debe ponerse ya en la modernización y digitalización económica y social. Apostar por un empleo de mayor calidad, por una mayor productividad, que es en definitiva lo que nos va a aportar unas ventajas competitivas y sostenibles. Ese es mi primer diagnóstico. Hemos de afrontar ya la modernización, la digitalización de nuestra economía en todos los sectores, para encarar 2023 con una estructura económico-social competitiva, sostenible a medio y largo plazo. Ese es el reto.

P. ¿Pedro Barato, comparte usted los diagnósticos realizados por Julián Núñez y Jaime Hortelano? ¿En qué situación se encuentra el sector agrario en 2021 y dónde ha de estar en 2023?

R- Interviene Pedro Barato, presidente de ASAJA y presidente de la Comisión de Seguridad Social y Riesgos Laborales de CEOE.

En el sector agrario, para realizar un diagnóstico correcto del presente, hemos de retroceder a inicios de 2020, inmersos entonces en un proceso de movilización en todo el país, y con una crisis de política de precios muy agresiva. Llega la pandemia. Nuestra alternativa es ponernos en marcha. Quiero señalar que el sector agrario somos el primer eslabón de la cadena que sufre los “resfriados” o “enfermedades” del resto de sectores. Luego lo apuntará Jaime (en alusión a Jaime García-Calzada presidente de la Comisión de Turismo de la CEOE) porque para nosotros el turismo es sustancial, por su incidencia en el consumo, alimentación, hostelería, canal horeca...

La hostelería en España es un sector muy importante, porque gran parte del turismo que viene a nuestro país lo hace por nuestra gastronomía.

En la actualidad el sector agrario español se está jugando 5.000 millones de euros anuales, procedentes de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), llevamos ya cuatro años negociando como se aplica esa cantidad.

Como sector cada vez contamos con menos activos, pero no disminuye la producción, lo que significa que nos estamos reordenando. Antes contábamos con una población activa muy alta y hoy estamos en torno al 4%. También nos enfrentamos con los cambios en las tendencias en la alimentación, con una gran repercusión en nuestro sector.

R. Interviene Jaime García-Calzada presidente del Consejo de Turismo de la CEOE y presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

La pandemia ha tenido una repercusión muy negativa en el turismo, con una debacle sin precedentes y con el mayor desastre de la historia, no sólo del turismo español sino también mundial. Hemos de tener en cuenta que la movilidad es vital para el desarrollo del turismo, y sin movilidad el sector ha sufrido una de las peores crisis.

De hecho, en 2019 la aportación del turismo al PIB estuvo en torno al 12%, y 154.000 millones de euros y en 2020 no hemos llegado al 5%. Este es un dato demoledor. Como bien ha afirmado Pedro, el turismo es transversal, afecta a diversos sectores.

El turismo español en estos momentos necesita tres condicionantes sustantivos: Aceleración de la vacunación, apertura de la conectividad y las ayudas directas, que debido a su retraso ya se ha llevado por delante a 100.000 empresas. En la actualidad, nuestra preocupación es que la recuperación que todos esperábamos para este año no se está cumpliendo. Un dato, en muchas regiones del país hay establecimientos hoteleros que a fecha de hoy no han abierto.

Las cifras de turistas que han venido a España evidencian la situación del sector. En 2020 hemos tenido 15 millones, y en 2021 barajamos entre 35-40 millones de turistas, es una caída sustantiva y que evidencia una situación muy difícil de sostener. A este panorama hay que sumar la coyuntura sobre los ERTES e insisto en el retraso de las ayudas directas, que son insuficientes y de difícil reparto, por la complejidad en el acceso a las mismas y que desde CEOE estamos trabajando junto con los ministerios de Hacienda, Economía y Turismo para que se agilicen las mismas.

P. En esa coyuntura que usted describe, ¿cuál es la principal necesidad de las empresas?

R. Sin duda alguna es la falta de liquidez. El turismo tiene cerrado el flujo de liquidez de las entidades bancarias. Nuestro sector está en la UVI.

P. ¿Y las expectativas a la vista son...?

R. Pues nuestras expectativas están en función de los tres condicionantes que he citado anteriormente y que vuelvo a subrayar. Acelerar la vacunación, la conectividad y la apertura de las fronteras.

R. Interviene Jaime Hortelano

Quería hacer dos precisiones sobre las TIC. En el sector de tecnología de la Información y la Comunicación, la pandemia, inevitable e inesperadamente, puso a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sector. En las dos primeras semanas de marzo pasamos de menos de un millón de personas a más de seis millones de personas teletrabajando. Eso evidenció la fortaleza de la infraestructura de telecomunicaciones que tiene España y que funcionó perfectamente. Lo que ha demostrado la rentabilidad de las inversiones realizadas por los teleoperadores en telecomunicaciones, lo que demuestra que España dispone de una buena red.

Además, se evidenció que las empresas contaban con un gran equipamiento empresarial y a la vez los equipos humanos necesarios para afrontar los retos que se planteaban al sector, por la rapidez y la efectividad con la que se actuó puesto que la actividad en muchos sectores no se vio paralizada en su totalidad y el talento que existe en el tejido empresarial, que casi el 30% de la población activa española funcionó y estuvo a la altura que exigía la situación, que como he dicho fue inesperada.

Pero junto con la dotación en infraestructuras, el equipamiento empresarial y el talento profesional, esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que muchas de las soluciones del presente y futuro pasan por el eje de la digitalización y la comunicación. La mejor muestra son los datos.

Hemos crecido en torno a un 4%, demostrando nuestra capacidad de resiliencia y que el teletrabajo, el e-commerce, la analítica de datos, el cloud y los procesos digitales han sido los motores del sector.

El e-commerce ha registrado un crecimiento del 40% y las estimaciones para este año son de un crecimiento del 20% respecto a 2020. En operaciones digitales hemos duplicado el volumen de operaciones electrónicas.

Es decir, las perspectivas que tiene el sector son de una enorme presencia, protagonismo vital, y de una gran utilidad futura. De hecho, todas las empresas del sector estamos trabajando con crecimientos de plantillas e incremento de profesionales. Lo que evidencia que de cara al futuro, en la economía va a ser crucial la gestión del talento y la combinación con la capacidad de manejar las nuevas tecnologías.

Los Fondos Next Generation, su distribución en la economía

Pregunta. Han realizado una descripción del estado actual de la economía del país, dónde se encuentra cada sector en 2021 y han coincido en señalar la importancia de los fondos procedentes de la Unión Europea. Les planteo un análisis de los Fondos Next Generation, su distribución en la economía española y en cada sector, las prioridades de 2021 e inversiones prioritarias que se han realizar de esas partidas en 2022-2023. Jaime, usted ha comentado que el turismo necesita agilizar las ayudas directas, que las empresas precisan ya de liquidez. Puesto que todos coinciden en que el turismo ha sido el sector que más ha sufrido el azote de la Covid-19, propongo que sea Jaime quien abra ahora cómo, dónde y a quién deben llegar con urgencia los fondos Next Geneneration de la UE.

Respuesta. Interviene Jaime García-Calzada.

La prioridad del turismo en la actualidad es la subsistencia. El sector en estos momentos no está planificando inversiones en digitalización, y otras inversiones a medio plazo. Nuestra prioridad ahora y hoy es cómo sobrevivir a esta crisis. Es decir, estamos centrados en poder abrir los establecimientos de forma segura, transmitir confianza dando la visión real de la coyuntura epidemiológica, que no es la de las anteriores oleadas. En las anteriores, estábamos muy preocupados por el colapso de la sanidad pública, en cambio en esta oleada, pese a tener un índice de contagios alto, no existe esa presión hospitalaria anterior. Por lo tanto, hemos de acelerar la vacunanción cuanto antes para comenzar a funcionar y generar confianza a los turistas. Esa es nuestra prioridad debido a que la crisis sanitaria todavía no está controlada y vivimos bajo la amenaza de un repunte imprevisto. El sector público ha de digitalizarse y debe realizar en el turismo las inversiones oportunas en este aspecto.

Por ello, para que los retos de turismo sean efectivos, productivos y eficaces se ha de hacer via colaboración público-privada. Propongo crear una gran plataforma que cuente con todos los recursos turísticos de nuestro país y de la que se deriven otras plataformas de comunidades autónomas que contemplen otras estructuras que integren el patrimonio, la cultura, la inteligencia artificial... Por ello, precisamos de una estrategia de colaboración publico-privada para situar el turismo español ante los retos actuales y de futuro.

P. Usted ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada a través de la creación de una gran plataforma. El turismo afecta al desarrollo de muchos sectores económicos y sociales. En esa plataforma que usted propone, ¿qué sectores deberían estar presentes?

R. El sector público en primer lugar. Las nuevas tecnologías y comunicaciones, como ha quedado de manifiesto en la pandemia, la cultura, el patrimonio cultural español que tienen un valor sustancial como atractivo, el sector agrario tanto por la alimentación como por la alternativa que supone y tiene en nuestro país el turismo rural, las infraestructuras, una buena dotación es vital para el desarrollo de nuestro sector. Sin buenas comunicaciones terrestres, ferroviarias, marítimas, aéreas no podemos tener un turismo de calidad y competitivo. Dotaciones hospitalarias, claves ante la situación actual. Es decir, una gran plataforma global y multisectorial.

R.- Interviene Jaime Hortelano.

Al hilo de lo que propone Jaime. Me gustaría realizar dos apuntes sobre los Fondos Next Generation. Los fondos están definidos. Nunca España ha tenido 140.000 millones que vendrán en el horizonte 2021-2026. Ya hay diseñada una estrategia sobre los grandes proyectos que hay que ejecutar respecto a los objetivos de digitalización, sostenibilidad y de cada uno de los sectores. Pues bien, tomando la propuesta de Jaime de crear una gran plataforma. En ese sentido, la clave es que ha de haber claridad en la contratación. Contratar 140.000 millones en 5 años requiere de una estrategia definida, además de una capacidad de contratar y capacidad de ejecutar. Damos por hecha la capacidad de realizar un conjunto de proyectos con una alta capacidad tecnológica que comporta innovar y adaptar la gestión del cambio en la ejecución. Por último, hay que contar con elemento humano, es decir, potenciar el talento. Porque damos por hecho, que para ejecutar los 140.000 millones hemos de tener en cuenta el capital humano que debemos contar para desarrollar todos los proyectos contemplados en ese volumen económico.

En ese sentido, pues probablemente deberemos realizar una combinación de reciclar y formar a profesionales y empleados que forman parte del actual tejido empresarial, generar nuevo talento con acuerdos con universidades, escuelas económicas, institutos, organismos y todo ello orientado a la nueva actividad originada si se consigue progresivamente digitalizar los negocios, que cambian las necesidades de conocer, saber y dominar la especialización en los distintos puestos de trabajo. Incluso, no hay que descartar la opción de importar capital humano especializado, porque quizá todo el talento natural que se va a generar en España no resulta suficiente para todos los proyectos que hay que acometer y la adecuada gestión de los 140.000 millones de euros.

P. Jaime ha puesto varios temas cruciales respecto a la gestión de los Fondos Next Generation. Ha mencionado el concepto de claridad en la contratación, capacidad para contratar, innovar y dos cuestiones vitales: potenciar y generar nuevo talento, contar con el factor humano y establecer acuerdos con universidades, escuelas, organismos e incluso importar personal especializado. ¿Qué opinan sobre las interesantes cuestiones que ha planteado Jaime Hortelano?

R. Interviene Pedro Barato.

En función de lo que has planteado Jaime. Es evidente que hay que dar un repaso a la educación. Hay una determinada formación con alternativas profesionales reales, pero hay otros estudios cuya finalidad económico-social-cultural no es totalmente real. Dicha esta puntualización, es esencial la reorientación de la educación profesional y universitaria. La partida contemplada para el sector agrario en los Fondos Next Generation es muy escasa. Gran parte de esa partida la tiene que ejecutar el sector de la obra civil, que representa Julián, porque 560 millones de euros van destinados a obras de regadío.

Que como presidente de ASAJA estoy encantado, pero lo que subrayo es que la partida destinada al sector agrario es escasa.

Segundo, la digitalización ha de cubrir todo el territorio nacional. Estará muy bien en la calle Serrano, pero en el Valle de Alcudia también ha de llegar. Hemos de tener una digitalización en toda la geografía del país.

Es decir, hemos de tener las infraestructuras hechas para contar con una digitalización real del campo. Hemos de tener un mapa de cobertura. Nuestro sector ha evolucionado mucho. Funcionamos con GPS, pero ojo la infraestructura que utilizamos son de satélites privados, cuyo valor económico es muy elevado.

Por tanto, los Fondos Next Generation han de estar enfocados a tres vectores cruciales: política de costes, de oportunidad y de competitividad. Y en el caso de nuestro sector la partida contemplada es muy escasa para avanzar en la modernización del campo, porque como he dicho, 560 millones van destinados a obras, pero no a la agricultura. Por ello, hemos de realizar una estrategia conjuntamente con el sector de la obra civil, para que los fondos se ejecuten. No pongo en duda la capacidad en ejecutarlos. Lo que ocurre es que tenemos excesiva burocracia, excesivos trámites que hay que simplificar. Lo positivo de nuestra economía es que sectores tan diversos como los que estamos sentados en esta mesa, estamos todos enlazados y los fondos deben ir destinados a modernizar nuestra economía.

Interviene Julián Núñez, presidente de SEOPAN y vicepresidente de CEOE.

Hay que tener en cuenta que las infraestructuras son una palanca de nuestra economía y vitales para el desarrollo y competitividad de otros sectores. El Plan Next Generation es de solo 21.000 M€ de los 72.000 millones, no está mal. Pero no debemos olvidar los otros 72.000 millones de préstamos financieros, al igual que ha hecho Italia, en donde la colaboración publico-privada, abolsutamente abandonada desde 2021, va a ser clave.

P. En concreto usted plantea...

R. Interviene de nuevo Julián Núñez.

Pues partimos de que el nivel actual de inversión ni siquiera cubre las necesidades mínimas y de reposición de todo el mantenimiento de stock público que tenemos. Es cierto que contamos con una magnífica red aeroportuaria, en la que hay que seguir invirtiendo, y con una buena de red de autovías, aunque si hablamos de su mantenimiento es ya otra cuestión. Pero en infraestructuras hidráulicas (depuración, regadío, presas...), infraestructuras relacionadas con la eficiencia energética en edificación, en inversión en transporte público, o refuerzo del sistema hospitalario, arrastramos un déficit de inversión desde 2009, mucho mayor del de nuestros socios de la Unión Europea. Es decir, que da la impresión que el diseño de los Fondos Next Generation sitúa a España en la misma posición de partida que otros países, caso de Francia o Alemania, cuando no es así.

En España el propio ministerio ha reconocido que ha de invertir 7.000 millones de euros sólo en depuración. Y vamos a tener sanciones superiores a los 100 millones de euros anuales, si no corregimos esa situación. Tener un turismo de calidad y sostenible y ser líderes globales (como ha apuntado Jaime, cuando la situación lo permita) es incompatible con ser el país de Europa con mayor número de sanciones ambientales.

En definitiva, los Fondos Next Generation son una oportunidad sin ninguna duda, pero para aprovecharlos correctamente tendremos que solventar dos debilidades; una pésima ejecución presupuestaria del plan plurianual de fondos del ciclo que finaliza ahora con un 36%, lo que es inadmisible, y un periodo muy breve de tiempo para contratar todas las inversiones contempladas.

Interviene Jaime Hortelano

Es precisamente lo que había comentado antes. Que parece que se da por hecha la capacidad de ejecución, cuando no es así.

Los retos de la economía española, presente y futuros

Pregunta. Han expuesto las necesidades y prioridades en la distribución de los fondos europeos. Julián Núñez ha sido muy claro en las cifras y el déficit del que parte España en infraestructuras. Y ha planteado una cuestión: recurrir a los 72.000 millones de euros en préstamos como solución. Para finalizar, les propongo que fijen los retos que en su opinión tiene España de cara a los próximos años. Y su opinión sobre la propuesta de Julián Núñez.

Respuesta. Interviene Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.

El primer reto es garantizar la ejecución presupuestaria. En los últimos 14 años el grado de ejecución de la inversión publica en España ha sido del 68%. En ese periodo las inversiones que estaban autorizadas y que no se han realizado alcanzan los 41.000 millones de euros, dejándose de crear 40.000 puestos de trabajo y perdiéndose ingresos superiores a los 20.000 millones del retorno fiscal asociado a la inversión pública, que viene a ser el 10% del total de los ingresos tributarios del año pasado.

El segundo es recuperar la colaboración publico-privada, con una transferencia de riesgo más equilibrada y rentabilidades más razonables. Ya que no tenemos capacidad presupuestaria para realizar todos los proyectos que debemos hacer.

El tercero es identificar y apostar por los sectores prioritarios en los que debemos destacar como país, y el cuarto determinar que infraestructuras asociadas a los sectores son las prioritarias.

P. ¿Y qué sectores son prioritarios?

R. Primero agricultura y ganadería (para obtener cultivos con alto valor añadido y poder afrontar el desafío del crecimiento de la población mundial), turismo (para lo que hará falta invertir en agua e infraestructuras), transporte, otro sector que hay cuestiones que debemos mejorar y potenciar. Como el transporte (mejorar el transporte ferroviario de mercancías, que económicamente es más rentable, transporte público y desarrollar todas las conexiones ferroportuarias), industria para no perder capacidad de exportación), energía (hidrógeno renovable) y todas las infraestructuras que estén asociadas al desarrollo de estos sectores y al bienestar social de los ciudadanos.

P. ¿Están conformes con la exposición de Julián Núñez? ¿Quién interviene primero?

R. Jaime García Hortelano, presidente del grupo CMC.

Coincidiendo con la exposición y priorización sectorial que ha realizado Julián quiero fijar mi intervención en destacar la transversalidad de la digitalización en cada uno de los sectores que ha mencionado. No podemos hablar de una agricultura y ganadería de futuro sin tener en cuenta su digitalización, anteriormente ya lo ha mencionado Pedro. La modernización de los sectores que ha priorizado Julián está conectada con la digitalización y aplicación de la tecnología. Porque hay un factor que es evidente. La relación entre el valor que aporta la tecnología y su coste es una ecuación que en ningún caso se puede desperdiciar. El coste en este sentido relativo es mínimo, el valor es diferencial.

P. ¿Cuáles son los retos de esa modernización y digitalización? ¿Y los del propio sector?

R. Primero, digitalización sectorial. Segundo, abordar la digitalización de las pymes de todos los sectores que ha mencionado Julián. En España el 99% de las empresas son pymes que contemplan el 79% del empleo que se genera en en todo el país. Si no digitalizamos las pymes, no modernizamos el tejido empresarial español. Y otro reto es la apuesta por la implantación de la tecnología 5G que no sólo es mejorar la velocidad de la red, sino aprovechar la aparición de nuevos negocios que va aportar esta tecnología y que va a ser clave para contar con una ingeniería moderna, impulsar la innovación y contar, por tanto, con una economía más competitiva.

Interviene Jaime García Calzada, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE y presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Yo creo que la distribución de los fondos Next Generation ha de compatibilizar las inversiones públicas con las privadas. Y en todos los sectores el desarrollo de las infraestructuras y la digitalización son vitales. En eso estamos todos de acuerdo. Las infraestructuras son cruciales, y como bien ha comentado Julián, hemos de potenciar el transporte ferroviario de mercancías.

Respecto a la digitalización ha de ser un componente esencial para cumplir los retos y objetivos de la economía española en los siguientes dos años.

En el turismo, como he dicho anteriormente, ahora nuestra prioridad es sobrevivir a la crisis sanitaria, pero somos conscientes de que el sector debe afrontar el reto de la digitalización, no sólo las pymes como has señalado tú, Jaime, sino también las grandes empresas. Pero además, hay que digitalizar todo el tejido urbanístico de nuestras ciudades, que para el turismo es muy importante. Las ciudades inteligentes son una realidad.

De hecho, la Comisión Europea nos ha propuesto realizar jornadas de destinos inteligentes instalados en nuestro país y en ese sentido creo que el Gobierno debe realizar una apuesta seria. Porque no tiene sentido hablar de digitalización cuando en muchos de nuestros polígonos industriales, muchos, todavía no cuentan ni con fibra óptica. Lo mismo sucede en el campo y en el ámbito rural como muy bien ha señalado antes Pedro.

Otra cuestión que ha mencionado Julián, que comparto y considero vital. Hemos de incluir los 72.000 millones de préstamos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Para el turismo hay contemplados 3.400 millones de inversión. Pero. ¿adónde vamos con esa partida? El turismo es de las primeras industrias de la economía del país. Es más, deberíamos contar con un PERTE exclusivo para el turismo, que no lo tiene y que además se está abordando conjuntamente con el resto de sectores. Y el turismo en España es un sector diferente y diferenciado del resto por su aportación al conjunto de nuestra economía. Y respecto a la distribución de los Fondos Next Generation, quiero dejar claro que deben llegar a las pequeñas empresas para contar con un tejido empresarial competitivo e innovador.

P. Pedro, queda usted.

R. Interviene Pedro Barato, presidente de ASAJA y presidente de la Comisión de Seguridad Social y Riesgos Laborales de CEOE.

Una de las prioridades del sector es avanzar en el cumplimiento del marco 20-27, y estamos en 2021. Pero quiero dejar una reflexión. Mirad, de los 4.900 millones destinados a nuestro sector, quien más se va a beneficiar es el consumidor. Si no hubiera PAC los productos de primera necesidad tendrían un valor muy superior. Por ello, cuando se habla de la Politica Agraria Común, es la PAC de los agricultores y de los consumidores. Otra reflexión, la agricultura del futuro va a ser mucho más verde.

Otro de los retos que va afrontar nuestro sector es que la producción del campo ha de tener un valor cierto, es decir, no se puede vender un producto en el mercado a un coste inferior al de su producción, porque van a existir organismos que van a regular los costes de producción.

Y este punto está conectado directamente con la transparencia que nosotros ya estamos exigiendo.

Porque en nuestra economía parece que todo tiene su precio, menos el sector agrario, que lo tiene reconocido cuando llega al lineal, pero no en el origen. Este va a ser uno de los retos más importantes que se va a tratar de cara al futuro.

Dos cuestiones relevantes que va afrontar el sector es la presencia de la mujer y de la juventud. De hecho, ya existe contemplada una partida que constituye el 2% destinado a la incorporación de la juventud en el sector.

Interviene Jaime Hortelano.

Esa incorporación de la juventud de la que hablamos Pedro, ¿está relacionada con la tendencia de la reducción de la población en el entorno rural?

Responde Pedro Barato.

Incorporarse a la agricultura en España es muy difícil, estamos en el país de Europa donde la tierra es más cara. Nuestro reto no es la formación, es la dificultad de acceder a vivir del campo.

La apuesta por las energía renovables es fundamental. La realidad del sector es que actualmente contamos con mucha inteligencia académica y natural, que la ha tenido siempre. Es decir, el sector agrario español es un sector formado.

Otro reto que ha mencionado Julián Núñez de pasada y que va a ser fundamental es la gestión de residuos, y que yo llamo subproductos. Los subproductos agrícolas van a ser un complemento de renta muy importante. Podas, sarmientos, paja...

R. Interviene Julián Núñez, presidente de SEOPAN y vicepresidente de CEOE.

Sí. La reutilización de depuración como los fertilizantes, ha de tener contemplada su trazabilidad, y en ese sentido, el papel de las infraestructuras es también muy relevante.

R. Interviene Jaime García-Calzada, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE y presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Hemos de tener en cuenta, como bien ha mencionado antes Jaime Hortelano, la dimensión de nuestro tejido empresarial. En España el 95% de las empresas tiene menos de 9 trabajadores, es decir, son micropymes en donde el empresario trabaja codo con codo con sus empleados. Por ello insisto de nuevo que es muy importante para este gran número de empresas que tengan acceso a la financiación, para poder modernizar su estructura. La digitalización, que es fundamental, ha de realizarse en unos plazos reales y posibles. Y ha de realizarse en el ámbito público y en el privado, pero fundamentalmente en el público. E insisto, el principal reto como país, es ser capaces de distribuir los fondos europeos con proyectos tractores que generen empleo y riqueza. Por ello, coincido con la propuesta de Julián de recurrir a los 72.000 millones de préstamos, porque sólo con los 70.000 millones de euros, muchos proyectos no van a poder ejecutarse.

Conclusiones

Pregunta. Pues retomando el reto del que ha mencionado Jaime, saber distribuir los Fondos Next Generation, propongo como cierre del debate que definan en qué situación está España hoy, qué nota dan a la gestión realizada en 2020-2021.

Respuesta. Interviene Julián Núñez, presidente de SEOPAN.

De cara a afrontar una nueva correción del déficit en 2023, lo sustancial es que en este año y en 2022 se licite y se contrate toda la ejecución presupuestaria al cien por cien. España debería estar en estos momentos con un nivel de inversión pública anual superior a los 10.000 millones de euros y estamos por debajo de los 6.000 millones de euros en obra civil, que es la quinta parte de lo que producía antes de las crisis financiera. Recuperar los 30.000 millones de euros de inversión sería fundamental.

Pero insisto, lo fundamental es que desarrollemos todas las infraestructuras necesarias para los sectores clave arriba comentados y se consoliden como puntas de lanza de la economía de nuestro país. Para ello, será vital recuperar la colaboración publico-privada en nuestro sector, para poder realizar las inversiones necesarias que precisa nuestro país y que de otra forma serán inviables.

Interviene Jaime Hortelano, presidente de CMC.

Coincido con el análisis de Julián. Y con respecto a los objetivos del sector de la Tecnología de la Información y Comunicación, que es absolutamente transversal, fijarlos con vistas a 2025.

Primer objetivo, el que ha señalado Pedro, tener la conectividad digital cubierta al cien por cien en todo el país.

Segundo, despelgar la tecnología 5G.

Tercero, reforzar las competencias digitales de los trabajadores, absolutamente clave para conseguir digitalizar las pymes, como bien ha señalado Jaime.

Cuarto, digitalización completa de las administraciones públicas y que al menos el 50% de los servicios públicos sean digitales.

Quinto, completar la digitalización de todos los modelos productivos y dar mayor importancia a la ciberseguridad. España es el tercer país europeo con mayor registro de ciberataques.

Todo ello se sustancia en eliminar barreras burocráticas para contratar y ejecutar proyectos y organizar para ello una gran plataforma publico-privada.

Interviene Pedro Barato, Presidente de ASAJA.

Primero, para notros, lo principal es cerrar el acuerdo de la Política Agraria Común, PAC.

Segundo, el agua es determinante para el futuro de la agricultura, y las obras hidráulicas son la gran asignatura pendiente de España.

Tercero, eliminar la burocracia que se puede conseguir a través de la digitalización.

Cuarto, que nos traten como lo que dicen que somos, un sector esencial.

R. Jaime García-Calzada, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE.

Coincidiendo como mis compañeros de mesa en los objetivos mencionados, quiero insistir en que España debe completar la digitalización del sector público para eliminar la burocracia. Para el turismo es fundamental completar y ampliar la ayudas directas que son tan vitales como lo es el agua para el campo, como ha señalado Pedro. Tercero, completar el proceso de la vacunación para garantizar una total movilidad. Cuarto, aumentar los planes del INSERSO. Y como ha señalado Julián incrementar la inversión pública, impulsar la colaboración público-privada para conseguir un desarrollo equitativo y equilibrado en nuestro país y recurrir a los 72.000 millones de préstamos contemplados en los Fondos Next Generation. Al margen de la necesidad que inicialmente he apuntado de crear una gran plataforma público-privada.