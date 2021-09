Las eléctricas españolas no está de acuerdo con el proyecto de Ley que ha preparando el Gobierno sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico. Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, han asegurado que, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aun siendo de aplicación temporal, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear" y defienden que si el Gobierno sigue adelante con él conllevará el cese de la actividad de todo el parque nuclear del país.

El conjunto de las eléctricas propietarias de plantas nucleares que operan en España han mostrado ha través de un comunicado hecho público por Foro Nuclear su disconformidad con el Gobierno y aseguran que el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, consideran que sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas. En este sentido, avanzan que de haber sabido que le Gobierno iba a aprobar este decreto no hubieran solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de sus centrales nucleares.

Los planteamientos del proyecto de ley y las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez para rebajar la factura eléctrica abocarán, según Foro Nuclear, "al cese de la actividad de todo el parque nuclear".

El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2.

Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional.

Las eléctricas creen que hay una excesiva presión fiscal sobre el parque nuclear

Desde las eléctricas defienden que la excesiva presión fiscal "que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad".

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista"

El órdago del sector eléctrico llega justamente en el peor momento, con el precio de la electricidad en máximos históricos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas con las que el Ejecutivo quiere poner coto al incremento constante del precio de la electricidad.