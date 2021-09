El precio de la luz desata una guerra comercial en las eléctricas con tarifas fijas

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, defendió ayer que la mejor solución para hacer frente a la escalada del precio de la luz es apostar por la instalación de placas solares de autoconsumo. «No me gusta hablar de la competencia, pero no creo que la solución sean las tarifas fijas. El problema con el recibo de la luz es estructural, no coyuntural. España está muy atrasada en el despliegue de instalaciones de autoconsumo», lamentó. La directiva tampoco cree en las medidas del Gobierno basadas en la reducción temporal de impuestos porque son «cortoplacistas».